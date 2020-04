Heti tőzsdei összefoglaló – Emelkedő forgalomban csökkent a BUX a héten

Emelkedő forgalomban csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 32 964,67 ponton zárt pénteken, 208,73 ponttal, 0,63 százalékkal alacsonyabban előző pénteki záróértékénél. A vezető részvények a 2,02 százalékkal emelkedő Richter kivételével gyengültek, a legrosszabb teljesítményt a Mol nyújtotta, mely 3,18 százalékkal gyengült.

A részvénypiac heti forgalma 72,61 milliárd forint volt az előző heti 69,11 milliárd forint után.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött elemzése szerint a héten is hullámvasúton volt a magyar tőzsdeindex. Az olajat rekord alacsony szinteken kereskedték, a májusi olajár a negatív tartományban is volt a hét első felében, ami rányomta bélyegét a nemzetközi befektetői hangulatra. A hét második felében az olajár normalizálódott, ami miatt a BUX index is fellélegzett.

A hét hírei közül kiemelték, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kilátásba helyezte a gazdaság fokozatos újraindulását május 4-től.

Varga Mihály azt nyilatkozta, most zárójelbe kell tenni a növekedési forgatókönyveket. A pénzügyminiszter 3 százalék körüli visszaesésre számít, de mértéke nagyban függ attól, hogy a gazdaság mikor tud kijönni a karanténból. Hangsúlyozta: a járvány alatt is törekedni kell a költségvetési fegyelemre, de nem szabad ragaszkodni a hiány 3 százalék alatt tartásához.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 694,4 milliárd forint értékben fogadott be betétet a csütörtökön tartott egyhetes betéti eszköz tenderen, a teljes benyújtott állományról nincs információ.

Az elemzésben kiemelik továbbá, hogy csökken a lakosság súlya az államadósság finanszírozásában. A módosított költségvetés idén 1 százalék helyett 2,7 százalékos hiánnyal számol, miközben a vártnál jobban visszaesett a lakossági állampapírok értékesítése, és a tavalyihoz képest 590 milliárd forinttal több visszaváltást és visszavásárlást terveznek.



A megnövekedett forrásigény fedezésére az Államadósság Kezelő központ (ÁKK) növelni akarja az intézményi befektetők és a devizakötvények szerepét. Az ÁKK ennek megfelelően 1652 milliárd forinttal több intézményi forintkötvényt bocsátana ki, elsősorban 3 és 5 éves futamidővel, másrészt négymilliárd eurónyi devizakötvény kibocsátását tervezi a korábbi 1 milliárd euró helyett.Az OTP a héten tovább vette saját részvényeit, csütörtökig újabb 400 ezer darabot vásárolt, 8254 forintos átlagáron.Az HSBC 435 forintról 420 forintra csökkentette a Magyar Telekomra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlást viszont tartásról vételre módosította.A héten az OTP-részvények ára 0,88 százalékkal csökkent, pénteken 8400 forinton zártak, heti forgalmuk megközelítette a 40,1 milliárd forintot.A Richter 2,02 százalékkal erősödött, a hét utolsó kereskedési napján 6560 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 15,13 milliárd forintot.A Mol ára 3,18 százalékkal csökkent a héten, pénteken 2010 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma mintegy 10,66 milliárd forint volt.A Magyar Telekom 1,74 százalékkal esett, pénteki záróára 366 forint volt, heti forgalma mintegy 1,33 milliárd forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3266,09 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 54,58 ponttal, 1,70 százalékkal magasabban.(MTI)