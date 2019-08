Heti tőzsdei összefoglaló – Emelkedő forgalom mellett gyengült a BUX a héten

Emelkedő forgalom mellett gyengült a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 40 309,61 ponton zárt pénteken, 1,60 százalékkal, 655,87 ponttal alacsonyabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma meghaladta a 56,88 milliárd forintot az előző heti 36,54 milliárd forint után, a vezető részvények árfolyama a Richter kivételével csökkent.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti elemzésében kiemelte, hogy a hét elején közölte második negyedéves eredményét az INA, amely rendkívül gyengének nevezhető. A vállalat bevétele 4,3 százalékkal esett vissza éves alapon, a készlethatásoktól tisztított EBITDA-ja azonban már 49 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi értéktől, amit a vezetőség a kedvezőtlen külső környezettel és a nyomott finomítói marzsokkal magyaráz. A finomítói üzletág eredménye drámaian romlott, amit a kiskereskedelmi értékesítés 4 százalékos bővülése kis mértékben ellensúlyozott.

Kiemelték, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen kiadott statisztikája szerint jelentős kiáramlás történt a bankbetékből júniusban. A magyar bankoknál elhelyezett háztartási betétek állománya júniusban 235 milliárd forinttal 9008 milliárd forintra csökkent. A csökkenés 80 százaléka a látraszóló betétekből áramlott ki, amiben jelentős szerepe lehet a júniusban induló MÁP+ (a magyar állampapír plusz) papíroknak. A hosszabb lejáratú betétek esetében nem volt érdemi változás. Elindulása óta eddig összesen 1417 milliárd forintért jegyeztek MÁP+ értékpapírt a befektetők.



Az elemzés felidézi, hogy csütörtöki közlés szerint újabb tanácsadó céget választott magának Horvátország az INA-val kapcsolatos egyeztetések támogatásához. A horvát kormány új tanácsadója a Lazard lesz, míg korábban a Morgan Stanley-vel működtek együtt. Már jó ideje folynak a tárgyalások az INA visszavásárlásáról, amelynek 49,08 százalékát a Mol birtokolja.Az elemzők szerint a vártnál jobb negyedéves számokat közölt pénteken közzétett negyedéves jelentésében a Mol. Az olajcég a második negyedévben 182,4 milliárd forintos tisztított EBITDA-t könyvelt el, ami 2,2 százalékos bővülés éves összehasonlításban, szemben az elemzők által várt 3 százalékos csökkenéssel. A 77,8 milliárdos adózott eredmény is felülteljesítette a várt 68,7 milliárdos eredményt, 6,7 százalékos növekedést érve el éves alapon. A várt feletti eredmény a finomítási üzletág remek teljesítményének köszönhető, ami a nyomott finomítói marzsok ellenére 4 százalékos növekedést tudott felmutatni a magas nagykereskedelmi árrésnek és a javuló petrolkémiai marzsoknak köszönhetően. A kitermelési üzletág számai elmaradnak a tavalyitól, miután a kedvező devizahatás és a kitermelési mennyiség növekedése nem tudta ellensúlyozni a csökkenő olajár és a magasabb fajlagos kitermelési költség negatív hatását. A fogyasztói szegmens is hozta a tőle elvárt növekedést – emlékeztetett az Equilor Befektetési Zrt.A héten a Richter részvények árfolyama 0,39 százalékkal emelkedett, pénteken 5155 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 5,95 milliárd forintot.A Magyar Telekom árfolyama a héten 1,04 százalékkal csökkent, a pénteki kereskedést 428,5 forinton zárta, heti forgalma 1,03 milliárd forintot tett ki.A Mol árfolyama 1,72 százalékkal gyengült, a pénteki záróára 2970 forint volt, heti forgalma meghaladta a 10,84 milliárd forintot.Az OTP árfolyama 2,90 százalékkal gyengült a héten, pénteken 12 070 forinton zárta a kereskedést, heti forgalma több mint 29,98 milliárd forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4334,39 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 2,65 ponttal, 0,06 százalékkal alacsonyabban.(MTI)