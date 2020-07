Heti tőzsdei összefoglaló – Emelkedő forgalom mellett esett a BUX a héten

Emelkedő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt héten, a BUX 35 107,97 ponton zárt pénteken, 92,91 ponttal, 0,26 százalékkal alacsonyabban előző heti záróértékénél.

A részvénypiac forgalma továbbra is alacsony, 40,24 milliárd forint volt az előző heti 39,40 milliárd forintos adásvétel után.

A vezető részvények közül az OTP kivételével valamennyi papír esett, a legnagyobb mértékben a Mol, 2,59 százalékkal.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött elemzésében kiemelte, hogy a hét legfontosabb nemzetközi eseménye az uniós csúcstalálkozó volt. A tagállamok vezetői megállapodtak a 2021-2027-re vonatkozó költségvetés kereteiben. Az előzetes tervektől eltérően csökkent a helyreállítási alap nem visszatérítendő része, 500 milliárd euróról 390 milliárd euróra. A helyreállítási alap 70 százalékát fogják kiosztani 2022-ig, melynek elosztásához egy formula szolgál majd, amely a fejlettségi szintet és a vírus negatív hatását fogja valamilyen arányban súlyozni, míg a maradék 30 százalékról 2022 második felében dönthetnek, a vírus mért hatásának függvényében.



Kedden az előzetes várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 0,6 százalékra csökkentette az alapkamatot. Az elemzés szerint azt is üzenték a döntéshozók, hogy jelenleg nem tervezik az alapkamat további csökkentését. Emellett a jegybank döntött arról, hogy a hosszú, 15 év feletti szegmensben korlátozott mennyiségben állampapír-vásárlásokat hajt végre. A lépés a monetáris transzmisszió javítása mellett az államadósság lejárati szerkezetének hosszítását is támogatja.Varga Mihály pénzügyminiszter szerint 5 százalékos lehet a 2020-as gazdasági visszaesés Magyarországon, a szaktárca korábban 3 százalékos enyhe recesszióval számolt. A miniszter a Kossuth rádió csütörtöki adásában azt is elmondta, hogy saját modelljeik alapján áprilisban volt olyan hét, amikor 20 százalékos éves gazdasági aktivitás csökkenést mértek, azonban május végétől már éves növekedést láttak.Az OTP a héten folytatta a sajátrészvény vásárlásokat, minden kereskedési napon 30 ezer darab részvényt vásárolt.Az OTP-részvények 2,04 százalékkal erősödtek, pénteken 11 000 forinton zártak, heti forgalmuk mintegy 19,98 milliárd forint volt.A Mol árfolyama 2,59 százalékkal csökkent, pénteken 1729 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 8,29 milliárd forint volt.A Richter 1,90 százalékkal gyengült, a hét utolsó kereskedési napján 6455 forinton zárt, heti forgalma meghaladta 6,65 milliárd forintot.A Magyar Telekom ára 0,40 százalékkal esett a múlt héten, pénteki záróára 378 forint volt, heti forgalma 698,99 millió forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3474,49 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 48,06 ponttal, 1,40 százalékkal magasabban.(MTI)