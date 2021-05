Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban mérséklődött BUX a héten

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 46 233,29 ponton zárta a négynapos kereskedési hetet pénteken, ami 163,58 ponttal, 0,35 százalékkal alacsonyabb az előző heti záráshoz képest.

A részvénypiac forgalma meghaladta a 60,2 milliárd forintot a múlt heti 71,2 milliárd forint után. A vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, hullámzó teljesítménnyel zárta a csonkahetet a hazai tőzsdeindex. A BUX index a héten új történelmi csúcson is járt, felugorva egészen 46 612,97 pontig, a hét közepére azonban visszakorrigált, a pénteki optimista nemzetközi befektetői hangulatnak köszönhetően sikerült 46 ezer pont fölött zárnia a hetet a tőzsdeindexnek.

Tomislav Coric horvát gazdasági miniszter arról beszélt, hogy a következő hónapokban lezárulhatnak a tárgyalások az INA-val kapcsolatban, azonban kiemelte, hogy csak akkor születhet megállapodás, ha a felek közelednek egymáshoz az ár kérdésében. Ebből arra lehet következtetni, hogy jelentős lehet a különbség a horvátok ajánlata és a MOL által elvárt ár között – írja az Equilor.

A héten a Morgan Stanley 17 100 forintról 18 100 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is felülsúlyozás.

Csökkentette viszont a Goldman Sachs a Magyar Telekom célárát. A bank 432 forintra mérsékelte a 12 hónapos célárát a korábbi 456 forintról, továbbra is semleges az ajánlás a részvénnyel kapcsolatban – mutat rá az Equilor.



Az OTP a héten 0,51 százalékkal emelkedett, 15 690 forinton zárt pénteken, forgalma meghaladta a 31 milliárd forintot.A Magyar Telekom árfolyama 1,5 százalékkal erősödött a héten, 407 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 893,1 millió forintot.A Richter 3,8 százalékkal gyengült, 7975 forinton fejezte be a hetet, forgalma jelentősen nőtt, meghaladta a 18,4 milliárd forintot.A Mol-részvények értéke 0,88 százalékkal emelkedett a héten, 2294 forinton zárta a hetet, forgalma 7,6 milliárd forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3676,84 ponton zárt, ami 0,24 százalékkal, 8,91 ponttal magasabb a múlt heti értékénél.(MTI)