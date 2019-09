Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban mérséklődött a BUX a héten

Csökkenő forgalomban mérséklődött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 40 890,74 ponton zárt pénteken, 226,18 ponttal, 0,55 százalékkal alacsonyabban előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 36,63 milliárd forint volt az előző heti 54,61 milliárd forint után, a vezető részvények közül a Magyar Telekom és a Richter erősödött, az OTP és a Mol gyengült.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött elemzése szerint a BUX lefelé korrigált a hét első felében, majd a pénteki kereskedésben ismét emelkedésnek indult. A forint tovább gyengült mind az euróval, mind a dollárral szemben, és továbbra sem látszanak fordulatra utaló jelek.

Az elemzésben kiemelik, hogy kedden kamatdöntő ülést tartott a monetáris tanács, amely a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatkondíciókon, a negyedik negyedévre megcélzott, kiszorítandó likviditást viszont 100 milliárd forinttal emelte, ami enyhe monetáris lazításnak tudható be. A forint gyengülése a döntéshozók szerint még nem veszélyezteti az inflációs célokat.

Az MNB a héten nyilvánosságra hozta a friss inflációs jelentés keretszámait is. Az idénre vonatkozó inflációs várakozást 3,2 százalékról 3,3 százalékra emelte, a jövő évi változatlanul 3,4 százalék, a 2021-es pedig 3,3 százalék. A gazdasági növekedési prognózist 4,3 százalékról 4,5 százalékra javították az idei évre vonatkozóan, míg 2020-ban és 2021-ben változatlanul 3,3 százalékos növekedést vár a jegybank.

A döntést követő sajtótájékoztatón Nagy Márton, az MNB alelnöke a likviditás növelését azzal indokolta, hogy az állam rengeteg pénzt gyűjtött a piacról. A lépés a jegybank szerint monetáris szempontból semlegesnek tekinthető. Azt is mondta, hogy nem terveznek lazítást, csak finomhangolják az eszközöket. Hangsúlyozta, hogy az MNB-nek nincs árfolyamcélja, a devizaárfolyam az egyik bemenő adat az inflációs folyamatokban, és ezen keresztül értékelik a változásokat.



A Richter esetében az Equilor elemzői felhívták a figyelmet arra, hogy a cég számára egyszerűbb lehet az oroszországi szerializáció, azaz a gyógyszerek egyedi azonosítását célzó előírás, amely a korábbinál szigorúbb csomagolási és címkézési szabályokat ír elő a gyártóknak. Oroszországban 2020. január 1-jén lép hatályba az átállás, amely az EU-ban már megtörtént, és közel 10 százalékkal növelte a Richter gyártási költségeit. Az orosz kormány rövidebb karakterszámot követel meg a gyártóktól, azonban egy titkosított kód feltüntetéséből nem engedett, ami az EU-ban nem előírás.Kiemelték, hogy az Erste a héten 3720 forintról 2900 forintra csökkentette a Molra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, ajánlásuk felhalmozásról csökkentésre változott.Felhívták a figyelmet arra is, iparági értesülések szerint heteken belül bejelenthetik, hogy az Antenna Hungária 25 százalékos tulajdonrészt vásárol a Telenor Magyarországban. A tranzakció értéke becslések szerint 50-100 milliárd forint között alakulhat.A héten az OTP-részvények ára 0,62 százalékkal csökkent, pénteken 12 820 forinton zárt a bankpapír, heti forgalma meghaladta a 21,66 milliárd forintot.A Richter árfolyama 1,63 százalékkal emelkedett, a hét utolsó kereskedési napján 5000 forinton zárt, heti forgalma megközelítette a 6,55 milliárd forintot.A Mol 2,20 százalékkal gyengült a héten, pénteken 2940 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma közel 5,19 milliárd forint volt.A Magyar Telekom ára 0,46 százalékkal emelkedett a héten, pénteki záróára 437 forint volt, heti forgalma meghaladta a 922 millió forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4322,12 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 6,56 ponttal, 0,15 százalékkal alacsonyabban.(MTI)