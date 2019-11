Csökkenő forgalom mellett minimálisan erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 42 159,58 ponton zárt csütörtökön, 0,22 ponttal magasabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma meghaladta a 38,9 milliárd forintot az előző heti 55,3 milliárd után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek, a Richter és a Mol erősödött, az OTP és a Magyar Telekom gyengült.

Hétfőn 0,52 százalékos csökkenéssel zárt a BUX, a magyar papírok a kedvező európai hangulat ellenére alulteljesítettek.

Kedden elérte a lendület a magyar tőzsdét, a részvényindex 1,23 százalékos emelkedéssel fejezte be a kereskedést, elsősorban a Molnak és a Richternek köszönhetően.

Szerdán is jól teljesített a BUX, 0,81 százalékkal emelkedett, a Mol a keddi felpattanást követően tovább tudott kapaszkodni, és a Richter is lendületben maradt.

Csütörtökön elérte a profitrealizálás a magyar tőzsdét, a BUX 1,49 százalékos csökkenéssel fejezte be a négy munkanapos hetet. A profitrealizálás elsősorban az elmúlt időszakban jelentősen erősödő OTP-részvényeket érintette. A Mol csütörtökön megjelent harmadik negyedéves jelentése nem volt rossz, esését technikai okokkal magyarázták elemzők; a befektetők a szaúdi állami olajcég részvényeinek kibocsátására várnak, valószínűleg ezért adnak el más olajipari papírokat.

A vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 4,2 százalékkal a Richter árfolyama emelkedett a héten, csütörtöki záróára 5460 forint volt, heti forgalma meghaladta a 8,8 milliárd forintot.

A Mol 1,68 százalékkal erősödött, csütörtökön 2912 forinton zárt a papír, heti forgalma több mint 8,3 milliárd forint volt.

A héten az OTP 2,72 százalékkal gyengült, csütörtökön 13 570 forinton zárt, heti forgalma mintegy 18,3 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom árfolyama 2,44 százalékkal esett a héten, csütörtökön 439 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma csaknem elérte a 890 millió forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3939,21 ponton zárt csütörtökön, az előző héthez képest 16,03 ponttal, 0,41 százalékkal alacsonyabban.(MTI)