Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban gyengült a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett gyengült a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 40 965,48 ponton zárt pénteken, 1,78 százalékkal, 741,78 ponttal alacsonyabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 36,54 milliárd forint volt az előző heti 48,78 milliárd forint után, a vezető részvények árfolyama a Richter kivételével csökkent.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti elemzésében kiemelte, hogy a Richter hétfői közlése szerint a vállalat 15 millió dollár értékben jegyez le újonnan kibocsátott Evestra részvényt, ezzel 30,44 százalékra emelkedik a tulajdoni hányada. A két vállalat együttműködése elsősorban nőgyógyászati kutatási-fejlesztési tevékenységre összpontosít.

Szintén hétfőn közölték, hogy tendert nyert el a 4iG, a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) által kiírt uniós keretben lefolytatott közbeszerzési eljárás során 900 millió forintos keretszerződést írhatott alá a cég a vasúttársaság biztonságtechnikai, térfigyelő, behatolásjelző és beléptető rendszerének kiépítésére, karbantartására és javítására.

Kedden a HSBC 100 forinttal, 535 forintról 435 forintra csökkentette a Magyar Telekomra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát.



A várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a kamatszinteket kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. Az elemzés szerint jól látható, hogy az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed monetáris lazítás felé hajló álláspontja miatt az MNB még jó ideig fenntarthatja a jelenlegi kondíciókat, a külső környezet nem sürgeti a változásokat.Szerdán érkezett meg a felügyeleti jóváhagyás a 4iG részvényekre tett nyilvános vételi ajánlatra. Jászai Gellért, az IKON Befektetési Alapkezelő Zrt, és a KZF Vagyonkezelő június 17-én adták be a vételi ajánlatukat 680,47 forintos áron. A vállalat igazgatósága azonban akkor nem javasolta a részvényeseknek az ajánlat elfogadását.A Richter csütörtökön közölte, hogy kizárólagos licenc megállapodást kötött a Hikma Pharmaceuticals-szal a cariprazine hatóanyagú gyógyszer közel-keleti és észak-afrikai térség egyes országaiban történő forgalmazására.Kamatdöntő ülést tartott az EKB, a kamatkondíciók nem változtak, ugyanakkor a közlemény az Equilor Befektetési Zrt. várakozásainak megfelelően számos újdonságot tartalmazott. Az elemzésben egyebek között kiemelték, hogy a döntéshozók szerint a jelenlegi vagy ennél alacsonyabb kamatok legalább 2020 első feléig fennmaradnak, az alacsonyabb kamatok kitétel az előző közleményben még nem volt benne, ez egyértelműen a kamatvágás lehetőségére utalt. A monetáris politika hosszú távon rugalmas lesz, mivel az inflációs folyamatok továbbra is visszafogottak. A sajtótájékoztatón Mario Draghi, EKB-elnök elmondta, hogy a csütörtöki ülésen még nem került szóba a kamatvágás, további adatok beérkezése, illetve előrejelzések készítése lehet szükséges a konkrét lépések előtt.Csütörtökön közölték azt is, hogy a 4iG és a T-Systems konzorciuma nyerte el a KTI Közlekedéstudományi intézet által helyközi közösségi közlekedési információs rendszer kivitelezésére kiírt pályázatot 11,15 milliárd forint értékben. A projektben összehangolásra kerül a MÁV és a Volán működési és jegyértékesítési rendszere – idézte fel az Equilor Befektetési Zrt. elemzésében.A héten a Richter részvények árfolyama 1,18 százalékkal emelkedett, pénteken 5135 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 4,03 milliárd forintot.A Magyar Telekom árfolyama a héten 1,03 százalékkal csökkent, a pénteki kereskedést 433 forinton zárta, heti forgalma 629 millió forintot tett ki.A Mol árfolyama 2,39 százalékkal gyengült, a pénteki záróára 3022 forint volt, heti forgalma meghaladta a 6,5 milliárd forintot.Az OTP árfolyama 3,12 százalékkal gyengült a héten, pénteken 12 430 forinton zárta a kereskedést, heti forgalma több mint 17,95 milliárd forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4337,04 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 37,71 ponttal, 0,86 százalékkal alacsonyabban.(MTI)