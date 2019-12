Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban esett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 45 606,35 ponton fejezte be a kereskedést pénteken, 153,80 ponttal, 0,34 százalékkal alacsonyabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 74,77 milliárd forint volt a múlt heti 77,5 milliárd forinttal szemben. A vezető részvények árfolyama az OTP kivételével erősödött a héten.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte, hogy új történelmi csúcsokon járt a BUX a héten, az emelkedést a kedvező nemzetközi hangulat is segítette.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a héten tartott kamatdöntő ülésén nem változtatott a monetáris kondíciókon. A megjelent közleményben a döntéshozók kiemelték, hogy az eurózónában a recessziós félelmek enyhültek, így a hazai inflációs kilátásokat övező kockázatok újra kiegyensúlyozottá váltak. Kitértek arra, hogy a jegybank növekedési kötvényprogramjának (nkp) keretösszegét a magas kihasználtság miatt az eredeti 300 milliárd forintról 450 milliárd forintra emelik január 1-jétől.

Az Equilor szerint az MNB közleményében a legfontosabb üzenet nem változott: a monetáris tanács ezen tényezők árstabilitás fenntartására gyakorolt hatását a monetáris politika 5-8 negyedéves horizontján értékeli. A tanács a monetáris politikai döntéseinél óvatos megközelítést alkalmaz, amelynek során nagyban támaszkodik a beérkező adatokra és a negyedévente megjelenő inflációs jelentés előrejelzésére.

Erre az évre az MNB elemzői a növekedési előrejelzést 4,5 százalékról 4,9 százalékra, a jövő évit 3,3 százalékról 3,7 százalékra, a 2021-est 3,3 százalékról 3,5 százalékra emelték, 2022-ben 3,5 százalékos bővülést várnak. Az inflációs kilátásokat is kissé felfelé korrigálták az MNB szakértői, idén 3,3, jövőre 3,5, 2021-ben 3,3, 2022-ben 3 százalékos inflációra számít a jegybank.



A friss inflációs jelentésben az olajárra vonatozó prognózist 64,1 dollárról 63,8 dollárra módosították, jövőre 60,4, 2021-ben és 2022-ben 58,5 dolláros árfolyammal számoltak. A legnagyobb növekedési kockázatnak az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültségeket tekintik a piaci szereplők. Az európai kilátásokat a Brexitet övező bizonytalanság is rontja. Kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy a gazdasági növekedés az idei év harmadik negyedévében szerte Európában meghaladta az elemzői várakozásokat.A Richter továbbra is saját részvényeket vásárolt. Hétfőn arról tájékoztatott a társaság, hogy a múlt hét csütörtöki és a pénteki kereskedésben 8-8 ezer darab saját részvényt vettek, az átlagárak 6 083 és 6 148 forinton alakultak. Ezt követően hétfőn vásároltak még 8,5 ezer darabot 6 232 forintos átlagáron.A héten lezajlott az SKB Banka akvizíció pénzügyi zárása. Az akvizíciót májusban jelentette be az OTP, az eladó a Societe Generale volt, az SKB Banka 9 százalékos részesedéssel bír Szlovéniában.A vezető részvények közül a Richter erősödött a héten a legnagyobb mértékben, 2,74 százalékkal, pénteki záró ára 6380 forint volt, heti forgalma meghaladta a 18,2 milliárd forintot.A Magyar Telekom árfolyama a héten 1,03 százalékkal nőtt, pénteken 441,5 forinton zárt, heti forgalma 1,588 milliárd forintot tett ki.A harmadik legerősebb papír a Mol volt, árfolyama a héten 0,62 százalékkal javult, pénteken 2924 forinton zárta a kereskedést, heti forgalma 11,38 milliárd forintot ért el.Az OTP jegyzése a héten 2,56 százalékkal csökkent, pénteken a záróára 15 200 forint volt, heti forgalma viszont 37,184 milliárd forintot mutatott.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3773,28 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 69,28 ponttal, 1,80 százalékkal alacsonyabban.(MTI)