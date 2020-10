Heti tőzsdei összefoglaló: Csökkenő forgalomban erősödött a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 33 660,44 ponton zárt pénteken, 210,60 ponttal, 0,63 százalékkal magasabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac forgalma 44,433 milliárd forint volt, az előző heti 58,121 milliárd forint után. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével emelkedtek a héten.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában azt írta: oldalazott a héten a BUX index.

A vezető részvényekkel kapcsolatos hírek közül kiemelték, hogy a Richter szintetizálta a koronavírus kezelésében hatásos remdesivir hatóanyagot és az eddig legyártott gyógyszerek nagyjából 3000 kórházi beteg kezelésében segíthetnek. A gyógyszergyár a kormánytól kapta a megbízást és a finanszírozás is állami volt, így a legyártott gyógyszereket átadja, abból nem keletkezik árbevétele a társaságnak. A Richter árfolyama emelkedéssel reagált a hírre, de később visszaesett.

Az OTP Bank vezérigazgatója, Csányi Sándor szerdán jelentette be, hogy a cégcsoport tovább szeretne terjeszkedni és ehhez megfelelő célpontokat keres. Közölte azt is, hogy a tervek szerint a 2019-es és a 2020-as év után is fizet majd osztalékot a bank. A tavalyi év után 248 forintos osztalékot terveztek kifizetni, a Magyar Nemzeti Bank azonban 2021. január 1-ig az osztalékfizetés felfüggesztésére szólította fel a hitelintézeteket. Csányi Sándor szerint az OTP papírjai jelenleg 40 százalékos diszkonttal forognak a valós értékükhöz képest.

Az OTP 10 000 forintos szint felett zárt kedden és szerdán, csütörtökön azonban letörte ezt a szintet, pénteken tovább gyengült a bankpapír és 9870 forinton fejezte be a kereskedést.

A héten tovább vette magát a Mol, a vállalat kedden jelentette be, hogy a hétfői kereskedésben 160 ezer darab sajátrészvényt vásároltak, az átlagár ezúttal 1676,90 forinton alakult – írta az Equilor.

A vezető részvények közül a héten a legnagyobb mértékben, 1,83 százalékkal a Richter erősödött, a hét utolsó kereskedési napján 6680 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 7,93 milliárd forintot.

Az OTP árfolyama 0,30 százalékkal nőtt a héten, pénteken 9870 forinton zárt, heti forgalma több mint 23,22 milliárd forint volt.



A Mol-részvények ára a héten 0,24 százalékkal emelkedett, pénteki záróára 1670 forint volt, heti forgalma 7,66 milliárd forint volt.A Magyar Telekom jegyzése 0,14 százalékkal gyengült a héten, pénteken 362 forinton zárt, heti forgalma 403,17 millió forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3388,36 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 12,49 ponttal, 0,37 százalékkal magasabban.(MTI)