Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban erősödött a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 44 207,50 ponton zárt pénteken, 502,65 ponttal, 1,15 százalékkal magasabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma meghaladta a 63,5 milliárd forintot az előző heti 66,07 milliárd után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek, az OTP ismét új történelmi csúcsot ért el.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött heti összefoglalójában jelezte, hogy nagyot romlottak a Mol marzsai novemberben. A finomítás és kereskedelem üzletág nyereségességét meghatározó finomítói árrés az októberi 7,2 dolláros szintről 2,9 dollárra csökkent novemberben. Az idei év átlaga 4,29 dollár eddig, de a hónapok között jelentős különbségek mutatkoztak. A finomítói marzs 3,5 dollár alatt volt idén januárban, februárban, áprilisban és novemberben is, míg 2015-2018 között erre egyszer sem volt példa. A marzs romlásának oka a Brent-Ural árkülönbözetben keresendő, mivel az Ural iránti kereslet jelentős növekedése miatt az Ural ára ismét a Brent fölé került.

Az elemzés szerint a petrolkémiai marzs is gyenge lett novemberben a petrolkémiai termékek iránti kereslet csökkenése miatt, továbbá egyre több olajipari cég nyergel át a vegyiparra, ami a kínálatot is fokozatosan növeli.

Az Equilor kitért arra is, hogy a Magyar Telekom költségeket csökkent, a vállalat közleménye szerint megállapodtak a szakszervezettel 450 munkavállaló elbocsátásáról, és a nem vezető beosztású alkalmazottak bérének átlagosan 5 százalékkal történő emeléséről. A leépítéssel kapcsolatos költségek legnagyobb részét 2020 első negyedévében számolják el. A vezetőség szerint az egyszeri tételektől megtisztított bérköltség éves szinten 3 százalékkal csökken az intézkedések hatására.



A Magyar Telekom bejelentette azt is, hogy Szabó Jánosgazdasági vezérigazgató-helyettes több mint 15 év után 2020. február 29-i hatállyal távozik a társaságtól saját kezdeményezésére. Utódja, Darja Dodonova a Deutsche Telekomtól érkezik.A JPMorgan 6300 forintról 6900 forintra emelte a Richterre vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlásuk továbbra is felülsúlyozás. A Richter folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat, minden nap 5-5 ezer részvényt vásároltak.A lengyel mBank változatlanul, 14 681 forinton hagyta az OTP Bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlást felhalmozásról tartásra módosította az elmúlt időszakban tapasztalható árfolyamemelkedés miatt.Az Equilor összefoglalójában kiemelte, hogy javította Magyarország növekedési kilátásait a Nemzetközi Valutaalap. A szervezet frissítette az előrejelzéseit, az idei növekedési kilátást 4,6 százalékról 4,9 százalékra, a jövő évit 3,3 százalékról 3,5 százalékra emelte. Az IMF kiemelte, hogy a belföldi kereslet felfutása és a magas uniós finanszírozású beruházások miatt dinamikusan bővül a magyar gazdaság, a munkanélküliség mélyponton van és alacsony a költségvetési hiány. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy a globális bizonytalanságok továbbra is kockázatot jelentenek, illetve a GDP-arányos államadósság továbbra is magasnak mondható. A kormánynak tett ajánlásukban növekedésösztönző intézkedések szükségességét hangsúlyozták, a többi között a szektoriális adók felszámolását és az adóalap kiszélesítését. A monetáris politika továbbra is alkalmazkodó maradhat, az IMF inflációs előrejelzése változatlanul 3,4 százalék az idei és a jövő évre is.Szerdán délután jelent meg a november 19-i MNB ülés rövidített jegyzőkönyve, a döntéshozók szerint a beérkező adatok megfelelnek a szeptemberi inflációs jelentésben szereplő várakozásoknak, és enyhültek az eurózónát érintő recessziós félelmek, de továbbra is jelentős bizonytalanság övezi a kilátásokat. Kiemelték, hogy külön figyelmet érdemel az Európai Központi Bank decemberi döntése. Az EKB jövő csütörtökön tartja a következő kamatdöntő ülését, az elemzők most nem számítanak további monetáris lazításra, de a nemrég újraindított nettó eszközvásárlási programmal kapcsolatban lehetnek bejelentések – írta összefoglalójában az Equilor.Az OTP 4,27 százalékkal erősödött a héten, pénteki záróára 14 900 forint volt, heti forgalma meghaladta a 36,5 milliárd forintot.A Richter árfolyama 0,26 százalékkal emelkedett, pénteken a papír 5830 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 8,5 milliárd forint volt.A Magyar Telekom árfolyama nem változott a héten, pénteken 440 forinton zárt, heti forgalma 747 millió forintot tett ki.A Mol 2,11 százalékkal gyengült, pénteki záróára 2872 forint volt, heti forgalma 10,3 milliárd forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3908,33 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 56,38 ponttal, 1,42 százalékkal alacsonyabban.(MTI)