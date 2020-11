Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban erősödött a BUX a héten

Csökkent a forgalom, de erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 39 308,90 ponton zárt pénteken, 1104,23 ponttal, 2,89 százalékkal magasabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac forgalma 56,02 milliárd forint volt az előző heti 66,07 milliárd forint után.

A vezető részvények árfolyama emelkedett a héten.



A BÉT hétfőn alulteljesített az európai és tengerentúli tőzsdékhez képest, bár minimális pluszban fejezte a kereskedést.Ezzel szemben kedden már felülteljesített magas forgalomban. Ez részben a Molnak volt köszönhető, a papír árfolyamának emelkedését segítette az olaj világpiaci drágulása. A Magyar Telekom is jól teljesített, a cég sikeres kötvénykibocsátása jó hatással volt részvényeinek árfolyamára. A Telekom a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési kötvényprogramjának segítségével 70,83 milliárd forint forrást vont be a keddi aukción.Szerdán 0,03 százalékos csökkenéssel zárt a BUX, piacmozgató vállalati hírek nem érkeztek, a hazai részvényindex az európai trendekkel sodródott.Alacsony volt a BÉT forgalma csütörtökön és pénteken miután az Egyesült Államokban a hálaadás napja miatt zárva volt a részvénypiac, illetve pénteken rövidített kereskedést tartottak az amerikai részvénypiacon.A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben a Magyar Telekom erősödött, az árfolyama 4,79 százalékkal nőtt. Pénteken 383 forinton zárt a papír, heti forgalma meghaladta az 1,13 milliárd forintot.A Mol árfolyama 4,25 százalékkal emelkedett, a hét utolsó kereskedési napján 2084 forinton zárt, heti forgalma több mint 13,83 milliárd forint volt.Az OTP jegyzése 1,01 százalékkal emelkedett, pénteken 11 960 forinton zárt, heti forgalma több mint 28 milliárd forint volt.A Richter árfolyama a héten 3,8 százalékkal erősödött, pénteken a gyógyszergyári papír 7240 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma megközelítette a 9,55 milliárd forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3467,59 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 110,94 ponttal, 3,31 százalékkal magasabban.(MTI)