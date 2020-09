Heti tőzsdei összefoglaló: Csökkenő forgalomban enyhén emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban minimálisan emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 34 837,99 ponton zárt pénteken, 1,17 ponttal magasabban az előző heti kereskedés záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 36,583 milliárd forint volt az előző heti 42,205 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, hogy a héten rövid időre ismét 35 ezer pont fölé emelkedett a BUX-index, azonban a hét második felében végig e szint alatt maradt a magyar tőzsdeindex.

Kedd délután közleményben jelezte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), hogy devizalikviditást nyújtó csereeszközt hirdet meg, ezzel szeretné biztosítani, hogy a negyedév végén várható volatilitás csökkenjen, és a hozamok összhangban legyenek a meghatározott rövid oldali kamatszinttel. Így ezentúl a forintlikviditást nyújtók mellett devizalikviditást nyújtó swaptendereket is meghirdetnek. Ez a lépés forinterősítő hatású, hiszen a kereskedelmi bankoknak nem a piacról kell a szükséges devizát megvásárolniuk, a jegybank a devizatartalékból tudja biztosítani azt, amely július végén 29,5 milliárd eurót tett ki.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzése szerint a hazai infláció a várakozásoknak megfelelően alakult augusztusban a szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett adatok szerint. A haza fogyasztói árindex éves bázison 3,9 százalékkal emelkedett, amely megegyezett a Bloomberg-konszenzus értékével, míg a maginfláció 4,7 százalék volt augusztusban, ami 0,2 százalékponttal a várakozás felett alakult. A jegybank által követett és kalkulált indirekt adóhatásoktól szűrt maginflációs mutató 4,2 százalékon alakult az előző hónapban.



Nem lesz további kamatvágás és V-alakú kilábalás Magyarországon, inkább egy elnyújtott, pipa alakú visszarendeződés várható – erről az elemzés szerint Virág Barnabás, a jegybank alelnöke beszélt csütörtökön a Világgazdaság által szervezett konferencián. Megerősítette, hogy nincs tere a további kamatcsökkentésnek, a jelenlegi szint megfelelő. Az első számú szempont az árstabilitás fenntartása.Varga Mihály pénzügyminiszter pedig pénteken arról számolt be, hogy sikeresen zárult a szamuráj kötvény kibocsátása, 500 millió eurónak megfelelő mennyiségű jenben denominált kötvényt értékesítettek – írta az Equilor Befektetési Zrt.A héten a legnagyobb mértékben, 4,73 százalékkal az OTP árfolyama emelkedett, a papír 10 620 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, a heti forgalma meghaladta a 18,01 milliárd forintot.A Magyar Telekom részvények ára a héten 3,66 százalékkal nőtt, pénteken 368 forinton zárt, heti forgalma 396 millió forintot tett ki.A Mol-részvények ára 1,30 százalékkal csökkent, pénteken 1669 forinton zárt, heti forgalma pedig meghaladta az 5,91 milliárd forintot.A Richter árfolyama 5,21 százalékkal gyengült, pénteken 6825 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 10,8 milliárd forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3426,71 ponton zárt pénteken, az előző hetinél 14,15 ponttal, 0,41 százalékkal alacsonyabban.(MTI)