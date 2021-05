Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 45 429,12 ponton zárt pénteken, 1264,75 ponttal, 2,86 százalékkal magasabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac forgalma 53 milliárd forint volt a múlt heti 59,03 milliárd forint után, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-hez eljuttatott heti összefoglalójában kiemelte, hogy 45 ezer pont fölé kapaszkodott a héten a BUX index.

Hangsúlyozzák, az amerikai inflációs adatokat követő ideiglenes romló nemzetközi befektetői hangulat ellenére is 2,86 százalék pluszban zárta a hetet a hazai tőzsdeindex, az emelkedést az OTP és a Mol vezette.

Az összefoglalóban kitérnek arra, hogy a héten a Magyar Telekom gyorsjelentésében növekedésről számolt be, azonban az elemzői várakozásoktól a bevétel minimálisan elmaradt. A Richter gyorsjelentése szerint éves alapon az összes fontos eredményszám visszaesett. A gyógyszergyár kiadta a hivatalos tájékoztatását az osztalékrendről, a magyar gyógyszercég 225 forint osztalékot fog fizetni részvényenként. Az utolsó nap, amikor még az osztalékszelvénnyel kereskednek, június 3 lesz, míg a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja június 7., a kifizetéseket június 14-én kezdi meg a társaság.

Az Equilor heti összefoglalójában rámutatott arra, hogy céláremelés érkezett a héten az OTP és a Mol részvényeire. Az OTP Bank 12 havi célárfolyamát 14 550 forintról 15 000 forintra emelte a Societe Generale, a részvényt továbbra is tartásra ajánlja. A Mol célárfolyamát 2100 forintról 2400 forintra emelte a VTB Capital, itt is a részvény tartását ajánlják, míg az HSBC elemzői a korábbi 2600 forintról 3000 forintra emelték a részvény árfolyamcélját, továbbra is vételre ajánlva a papírt.



Az Equilor felhívja a figyelmet arra, hogy a Mol Szlovéniában terjeszkedhet, sajtóértesülések szerint ugyanis a magyar olajcég beszállhat a versenybe az OMV 120 szlovéniai kútjáért.A héten a Mol árfolyama 3,91 százalékkal nőtt, 2284 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 10,9 milliárd forintot.Az OTP jegyzése a héten 5,23 százalékkal emelkedett, pénteken 14 600 forinton zárt, heti forgalma 28,5 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 0,98 százalékkal emelkedett a héten, pénteki záróára 413 forint volt, heti forgalma elérte az 1,07 milliárd forintot.A Richter árfolyama a héten 0,76 százalékkal csökkent, pénteken 8445 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 10,1 milliárd forintot.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3706,54 ponton fejezte be a hetet, ami 10,24 ponttal, 0,28 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)