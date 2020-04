Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 32 265,92 ponton zárt pénteken, 200,78 ponttal, 0,63 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél. A legjobb teljesítményt a Richter nyújtotta 4,91 százalékos emelkedésével, a legrosszabbat pedig az OTP, amely 3,09 százalékkal esett.

A részvénypiac heti forgalma 85,40 milliárd forint volt az előző heti 87,74 milliárd forint után.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött elemzésében azt emeli ki, hogy a héten hullámzó teljesítményt nyújtott a BUX. Hétfőn a nyitás utáni kisebb lefordulást markáns emelkedés követte, amit a járvány terjedésének csökkenéséről szóló pozitív hírek váltottak ki. A növekedés egészen kedd délelőttig tartott, amikor átlépte a 34 ezer pontot a részvényindex értéke. Onnan fokozatos gyengülés volt megfigyelhető egészen péntekig.

Az euró/forint és dollár/forint árfolyam szerdán új történelmi mélypontot ért el, előbbinél átlépve a 369-es, utóbbinál a 337-es jegyzési szintet, egy szerdai jegybanki bejelentés azonban visszaerősítette a hazai fizetőeszközt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) új, egyhetes betéti eszközt vezetett be a likviditási anomáliák csökkentésére, aminek az első tenderét csütörtökön tartották. Az új eszköz keretén belül a bankok alapkamaton, 0,9 százalékon helyezhetnek el betéteket, miközben az egynapos betéti eszköz kamatszintje továbbra is -0,05 százalékon marad, így nagy valószínűséggel elsőként onnan áramlik át a likviditás – írják.



Az Equilor értékelése szerint a kamatszint jelentős növelésével kvázi monetáris szigorítást hajtott végre az MNB. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag megszűnt a kamatfolyosó Magyarországon, hiszen mind a most bevezetett betéti, mind a hitelkamat szintje megegyezik az alapkamattal. Az új eszközben elhelyezhető likviditás ugyanakkor nem korlátlan, minden héten tendert tartanak – mutatnak rá.Kitérnek arra is, hogy a Fitch negatívra rontotta a régiós bankok kilátásait, további leminősítések jöhetnek. A gazdasági visszaesés következtében lassulhat a hitelezési dinamika, nőhetnek a kockázati költségek, és a kamatvágások nyomán csökkenő kamatmarzsok miatt várhatóan romlik a bankok megítélése.Az OTP célárfolyamát a Goldman Sachs elemzője 12 200 forintra csökkentette a korábbi 17 500 forintról, továbbra is vételi ajánlás mellett. Az elemző a régió többi bankjának célárfolyamát is visszavágta. Az OTP folytatta részvény-visszavásárlási programját, sajátrészvény állománya 1 818 032 darabra emelkedett.A Mol 12 hónapos célárfolyamát a Goldman Sachs elemzője 2200 forintra mérsékelte a korábbi 3400 forintról, és semleges ajánlást fogalmazott meg a korábbi vételi javaslattal szemben. A csökkenő olajár kedvezett a Mol finomítói árrésének, a szerdán közzétett adatok szerint a márciusi finomítói marzs a februári és januári hordónkénti 4,8 dollárról 9,3 dollárra emelkedett. A csökkenő olajár jellemzően kedvez a finomítói marzsnak, továbbá az Ural-Brent különbözet alakulása is támogatta a marzsokat – mutatnak rá.A Richter nőgyógyászati portfóliója új termékkel bővül, ugyanis megállapodást kötött a svájci Myovant innovatív készítményeket fejlesztő egészségipari vállalattal, amelynek értelmében a Richter forgalmazhatja a méhmióma és endometriózis kezelését célzó relugolix kombinációs tablettát Európa, a FÁK, Latin-Amerika, Ausztrália és Új-Zéland területén. Cserébe a Richter szerződéskötéskor legfeljebb 80 millió dollár mérföldkőbevételt fizet, majd értékesítési szintekhez kötve további legfeljebb 107,5 millió dollár royalty megfizetésére lehet köteles a jövőben.A héten az OTP-részvények ára 3,09 százalékkal csökkent, pénteken 9100 forinton zárt, heti forgalma megközelítette a 41,1 milliárd forintot.A Richter 4,91 százalékkal erősödött, a hét utolsó kereskedési napján 6085 forinton zárt, heti forgalma 18,14 milliárd forint volt.A Mol ára stagnált a héten, pénteken 1885 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 12,32 milliárd forint volt.A Magyar Telekom árfolyama 1,14 százalékkal nőtt, pénteki záróára 355 forint volt, heti forgalma közel 1,26 milliárd forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 2922,78 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 205,59 ponttal, 7,57 százalékkal magasabban.(MTI)