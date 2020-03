Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 32 065,14 ponton zárt pénteken, 1105,20 ponttal, 3,57 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 87,74 milliárd forint volt az előző heti 122,04 milliárd forint után, valamennyi vezető részvény erősödött, a legnagyobb mértékben az OTP, 5,92 százalékkal.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött elemzése szerint a hét elején mérsékelt csökkenés volt a magyar részvénypiacon, azonban a jegybank bejelentése és a nemzetközi befektetői hangulat javulása a csütörtöki zárásig közel 7 százalékkal emelte a BUX indexet. Bár a pénteki kereskedést csökkenéssel zárta az index, az előző héthez képest így is magasabban zárt. Az euró-forint árfolyam a héten 350 és 358 forint között, míg a dollár a 320 és 332 forintos sávban mozgott.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden bejelentette, hogy új, fix kamatozású fedezett hitelprogramot vezet be korlátlan keretösszeggel a kereskedelmi bankok számára, valamint a bankok számára előírt kötelező tartalékrátát azonnali hatállyal eltörölte. A kamatszinten nem változtatott a jegybank, amely közölte azt is, hogy ha szükséges, kész további likviditásbővítő intézkedéseket hozni.

Nagy Márton, a jegybank alelnöke a döntés után elmondta, elsődlegesen a likviditás biztosítása és a növekedés támogatása a feladat. A kilábalást minden monetáris és fiskális politikai eszközzel támogatni kell. A forint árfolyama gyengüléssel reagált a bejelentésekre.



Nem vizsgálta Magyarország államadós-besorolását a Moody’s Investors Service nemzetközi hitelminősítő a péntekre kitűzött időpontban, így nem jelentett be módosítást sem a “Baa3” szintű osztályzatra, sem annak stabil kilátására.Az Equilor a Mollal kapcsolatban kiemeli, hogy az S&P leminősítette a társaságot, a jelenlegi ‘BBB-‘ hosszú lejáratú adósság-besorolás megerősítése mellett pozitívról stabilra módosította a társaság hitelminősítéséhez kapcsolódó kilátást. A stabil kilátás azt tükrözi, hogy a következő 12 hónapban várható nehéz piaci körülmények ellenére – a Mol ellenálló képességének és diverzifikált üzleti profiljának köszönhetően – limitált lesz a hitelképességi mutatókra gyakorolt hatás.Az OTP nem fizet osztalékot, 2019-es eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, eleget téve az MNB azon kérésének, hogy a hazai bankok idén osztalékfizetés helyett inkább erősítsék tőkeszerkezetüket. A bank április 17-ére összehívott éves rendes közgyűlésének bizonytalan ideig történő elhalasztásáról is döntött. Az OTP tavaly részvényenként 220,7 forintot fizetett ki osztalékként.A Richter 63 forint osztalék kifizetését javasolta. A vállalat egy részvényre jutó profitja 2019-ben 100 forint volt. A Richter a kialakult járványhelyzet miatt nem tart “személyes megjelenéssel” közgyűlést, a feltételekről később tájékoztatnak.Az Opus megbízást adott legfeljebb 3 millió darab saját részvény vásárlására.Távozik a Waberer’s vezérigazgatója, Robert Ziegler, aki a vállalat átalakulását vezette 2019 eleje óta. Az igazgatóság Erdélyi Barnát, a társaság jelenlegi gazdasági vezérigazgató-helyettesét nevezte ki ideiglenes vezérigazgatónak.A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2019-ben adózás után 641 millió forint veszteséget könyvelt el, egyrészt a nem-élet szegmensben az olaszországi, határon átnyúló kezesi biztosítási terméknél bekövetkezett jelentős káresemények és kapcsolódó visszaélések, másrészt a Konzum/Opus részvény átalakításon realizált 1,056 milliárd forint árfolyamveszteség miatt. Ezek nélkül a csoport adózott eredménye 2019-ben 2,8 milliárd forint lenne, több mint egymilliárd forinttal magasabb, mint az előző évben.A héten az OTP-részvények ára 5,92 százalékkal emelkedett, pénteken 9390 forinton zárt a bankpapír, heti forgalma több mint 55,4 milliárd forint volt.A Richter árfolyama 2,84 százalékkal nőtt, a hét utolsó kereskedési napján 5800 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 12,3 milliárd forintot.A Mol 2,33 százalékkal erősödött a héten, pénteken 1885 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 13,1 milliárd forint volt.A Magyar Telekom árfolyama 0,29 százalékkal nőtt, pénteki záróára 351 forint volt, heti forgalma meghaladta az 1,56 milliárd forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 2717,19 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 134,26 ponttal, 5,20 százalékkal magasabban.(TI)