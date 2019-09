Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 40 312,46 ponton zárt pénteken, 518,34 ponttal, 1,30 százalékkal magasabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 32,40 milliárd forint volt az előző heti 55,70 milliárd forint után, a vezető részvények közül az OTP erősödött, a Richter és a Mol gyengült, a Magyar Telekom pedig stagnált a héten.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött heti elemzésében kiemelte, hogy a héten nem járt sikerrel a Mol Slovnaft részvényekre tett ajánlata. Május 10-től volt érvényben a magyar olajvállalat 84 eurós vételi ajánlata, amit csak kevés Slovnaft részvényes fogadott el, így a Mol csupán 98,72 százalékra tudta növelni részesedését a korábbi 98,56 százalékról. A vállalat következő lépése a kiszorítási eljárás lesz, annak érdekében, hogy 100 százalékos tulajdonrészt szerezzen, és kivezethesse a Slovnaft részvényeit a szlovák tőzsdéről.

Az elemzés kiemeli, hogy a héten a Rating and Investment (R&I) hitelminősítő BBB- besorolásról BBB+- ra minősítette fel Magyarországot a makrogazdasági eredményeknek köszönhetően. A fokozat a Fitch és a Standard&Poor’s minősítésénél eggyel, míg a Moody’s-énál kettővel magasabb. Fontos ugyanakkor helyén kezelni a besorolást, hiszen regionálisan továbbra is le van maradva az ország az R&I-nál is – tették hozzá.



A hét eseményei között említik, hogy a héten 4iG-ben lezárult a kötelező vételi ajánlat, ennek eredményeképpen Jászai Gellért 40,21 százalékra növelte tulajdonrészét a korábbi 32,8 százalékról. Emellett a 4iG részvények szeptember 23-tól, 0,14 százalékos súllyal bekerülnek a CECE indexbe.Kedden tette közzé jelentését a Pannergy, az első fél évben a hőértékesítése 24 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát, 8 százalékkal felülmúlva a vezetőség prognózisát. A pénzügyi műveletek és a devizahatás kedvező irányú változásának köszönhetően az első féléves nettó profit 603 millió forintot ért el szemben a tavalyi 24 millióval.Az Opus a héten bejelentette, hogy október 4-én rendkívüli közgyűlést tart, ahol a részvényesek dönthetnek a 28,6 milliárd forintos kötvénykibocsátásról, valamint az új igazgatósági tagokról és részvényvisszasárlásról.A Waberer’s felülvizsgálja biztosítási üzletének további stratégiai lehetőségeit. A vállalat főtevékenységén kívül eső leányvállalat nem-élet biztosítási szolgáltatásokat kínál a Waberer’s és külső ügyfelek számára, és bruttó díjbevétel alapján a 10. legnagyobb szereplő a hazai piacon – írta az Equilor Befektetési Zrt.A héten a vezető papírok közül a legnagyobb erősödést az OTP érte el, részvényeinek értéke 4,50 százalékkal, 540 forinttal nőtt 12 550 forintra.A Mol gyengült, papírjai 0,81 százalékos, 24 forintos csökkenést követően 2924 forintot értek a pénteki záráskor.A Richter 1,13 százalékkal, 57 forintos visszaeséssel 4968 forintra gyengült az előző heti záróárhoz képest.A Magyar Telekom pénteki záró értéke az előző héthez képest nem változott, 423 forintot tett ki.(MTI)