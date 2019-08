Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 40 615,42 ponton zárt pénteken, 305,81 ponttal, 0,76 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 53,18 milliárd forint volt az előző heti 56,88 milliárd forint után, a vezető részvények közül az OTP és a Mol erősödött, a Magyar Telekom és a Richter gyengült.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött elemzésében a hét eseményei közül kiemelte, hogy több cég is közzétette negyedéves beszámolóját.

A Richter az elemzői konszenzus által várt 116,6 milliárd forinttal szemben éves összehasonlításban 8,5 százalékkal, 119,9 milliárd forintra tudta növelni árbevételét a második negyedévben. Továbbá a héten bejelentette, hogy a Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) leányvállalatai törzskönyvi engedélyt kaptak a cariprazine skizofrénia indikációban történő forgalomba hozatalára Szingapúrban és Thaiföldön.



A Zwack Unicum adózott eredménye 231 millió forint lett a 2019-2020-as üzleti év első negyedévében, ez 53,2 százalékkal elmarad az előző évitől. A vállalat árbevétele 4,2 százalékkal, a nettó értékesítés 15 százalékkal csökkent. A bruttó és nettó árbevétel közti jelentős eltérést a népegészségügyi termékadó (neta) idei változása okozta, amelynek értelmében minden szeszesital megadóztatnak, és az adó mértéke 20 százalékkal emelkedett.A Magyar Telekom jelentése egyedül a bevétel soron maradt el a várakozásoktól, amelyet az RI/IT bevételek 10 százalék feletti visszaesése okozott. Az EBITDA jelentősen emelkedett, és jobb lett, mint az elemzők várták.A Waberer’s ismét veszteségről számolt be, a tavalyi 0,1 millió euró helyett idén 9,1 millió euró veszteséggel zárta a második negyedévet. A vállalat árbevétele a második negyedévben 6 százalékkal csökkent éves összehasonlításban.A Graphisoft Park az idén átadott fejlesztések és a növekvő kihasználtság eredményeképpen a korábbi 4,7 millió euróról 4,8 millió euróra növelte idénre várt profitját, 2020-ra pedig 5,1 millió eurós eredménnyel számol. Az idei év nettó profitja 8 százalékkal haladhatja meg a 2018-as értéket.Az OTP rekordnyereségről számolt be, profitja jóval meghaladta az elemzők várakozását. A bankcsoport 23 százalékos éves eredménynövekedést ért el, amit a bevételek 18 százalékos emelkedése segített. Az egy részvényre eső korrigált adózott eredmény negyedéves szinten 24 százalékkal, 429 forintra nőtt.A héten az OTP-részvények ára 4,81 százalékkal emelkedett, pénteken 12 650 forinton zárt a bankpapír, heti forgalma meghaladta a 32,26 milliárd forintot.A Richter árfolyama 4,95 százalékkal csökkent, a hét utolsó kereskedési napján 4900 forinton zárt, heti forgalma több, mint 7,03 milliárd forint volt.A Mol 0,47 százalékkal erősödött a héten, pénteken 2984 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 8,78 milliárd forint volt.A Magyar Telekom ára 2,45 százalékkal esett a héten, pénteki záróára 418 forint volt, heti forgalma megközelítette az 558 millió forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4326,74 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 7,65 ponttal, 0,18 százalékkal alacsonyabban.(MTI)