Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 41016,65 ponton zárt pénteken, 737,34 ponttal, 1,83 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 42,88 milliárd forint volt az előző heti 47,79 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött elemzésében a hét eseményei közül kiemelte, hogy akvizíciókra készül az OPUS, finanszírozási forrásként likvid elemek értékesítését, illetve a Magyar Nemzeti Bank kötvényprogramját említette Mészáros Beatrix, a társaság igazgatóságának elnöke. Mostantól negyedévente készítenek beszámolót, és csak akkor terveznek osztalékot fizetni, ha az nem befolyásolja növekedési terveiket.

A Mol Nyrt. leányvállalata, az FGSZ Földgázszolgáltató Zrt. a héten megállapodást írt alá a Magyar Gáz Tranzit megvásárlásáról.

BÉT Xbond néven új platformot hozott létre a magyar tőzsde, amellyel azt szeretné elérni, hogy a kötvénykibocsátást tervező vállalatok könnyített feltételekkel léphessenek ki a nyilvános piacra. A kevesebb adminisztráció mellett az első másfél évben 50 százalékkal csökkentett költségekkel lehetnek jelen a cégek, illetve nemzetközi pénzügyi IFRS-szabvány alkalmazása sem kötelező számukra.



Az Equilor elemzésében kitért arra is, hogy a 4iG Nyrt. igazgatósága nem javasolja a részvényeseknek a vételi ajánlat elfogadását. Az indoklásban kiemelik, hogy a társaság érdeke a közkézhányad magas szinten tartása, amellyel a részvényesi ellenőrzést és a vállalat folyamatos tőzsdei jelenlétet tudják biztosítani. Jászai Gellért és a KZF Vagyonkezelő Kft. közös vételi ajánlatát június 17-én tették meg, részvényenkénti 675,78 forintos áron.A 4iG DOTO Systems Europe Zrt. névvel gazdasági társaságot alapít, amelyben a cégnek 60 százalékos tulajdonrésze lesz. A vállalat vezérigazgatója és a maradék 40 százalék tulajdonosa Galambos László Péter lesz.Az OTP Bank szlovén leányvállalata, az SKB 10 százalékos piaci részesedést szeretne elérni organikus növekedés útján a szlovén piacon. Egy lehetséges jövőbeni projekt már fel is merült, a Koper-Divaca vasútvonal átépítése, ebben szeretne finanszírozóként részt venni a SKB. A projekt értékét 170 millió euróra becsülik – írta elemzésében az Equilor.A héten az OTP-részvények ára 6,9 százalékkal nőtt, pénteken 12 080 forinton zárt a bankpapír, heti forgalma meghaladta a 25,42 milliárd forintot.A Richter 0,67 százalékkal erősödött, a hét utolsó kereskedési napján 5270 forinton zárt, heti forgalma csaknem elérte a 3,89 milliárd forintot.A Magyar Telekom árfolyama 0,48 százalékkal emelkedett a héten, pénteki záróára 423 forint, heti forgalma 494 millió forint volt.A Mol 2,92 százalékkal gyengült a héten, pénteken 3060 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 7,55 milliárd forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4531,41 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 45,67 ponttal, 1,02 százalékkal magasabban.(MTI)