Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 40 022,62 ponton zárt pénteken, 0,36 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 42,18 milliárd forint volt az előző heti 63,98 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött elemzésében a Mollal kapcsolatban kiemeli, hogy az olajvállalat sajtóhírek szerint innovatív fejlesztési megállapodást kötött, hidrogén-üzemanyagcellás projektek fejlesztéséről szóló szándéknyilatkozatot írt alá a prágai székhelyű InoBat céggel. Az együttműködés a hidrogénbeszerzést és ellátást, a hidrogénben gazdag folyékony üzemanyagok kifejlesztését, tesztelését és forgalmazását hivatott elősegíteni.

A CiG Pannónia nettó biztosítási díjbevétele a tavalyi első negyedévivel megegyezően alakult, 4,4 milliárd forint. Az egyéb bevételek között, a befektetések bevétele soron azonban jelentős többletet könyvelhetett el a társaság, 3,6 milliárd forintot a tavalyi 187 millió forint után. A teljes bevétel 51,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ezt ellensúlyozta azonban, hogy a biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött tartalékok állománya közel 4 milliárd forinttal csökkent. A működési költségek 7 százalékkal nőttek. Az adózás előtti eredmény 577 millió forintot ért el, éves alapon 15 százalékkal mérséklődött. Az első negyedév adózott eredménye 508 millió forint volt, ami tavalyi 615 milliós eredményhez képest 17,4 százalékos visszaesés.



A Zwack utolsó negyedéve gyengére sikerült az Equilor elemzése szerint. A társaság utolsó üzleti negyedévében 717 millió forintos veszteséget könyvelt el, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi 330 millió forintos veszteségnek. Az egész üzleti év során a társaság bruttó árbevétele 26,3 milliárd forintot ért el, 14,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A társaság adózott eredménye 2,6 milliárd forintra nőtt a 2018/2019-es üzleti évben, 20 százalékkal magasabb a bázisértéknél. A javasolt osztalék mértéke 1300 forint, ami a szerdai 17550 forintos záróárfolyam mellett számolva 7,4 százalékos osztalékhozamnak felel meg. A társaság június 26-án tartja évi rendes közgyűlését.Az AutoWallis szerdán mutatta be ötéves stratégiáját, amelyből kiderült, hogy a vállalat 2024-re 187 milliárd forintra tervezi növelni bevételeit a tavalyi 65,5 milliárdról. Ebből 142 milliárdot organikus növekedés útján kívánnak elérni, míg 45 milliárdot akvizíciók során. Ugyanezen időszak alatt az EBITDA-t a tavalyi 2,1 milliárdról 9,5 milliárdra szeretnék növelni. Lehetséges akvizíciós célpontokat keresnek a Baltikumban, ahol még egyáltalán nincs jelen a cég. A célok között szerepel, hogy a BUX-ba és a CECE indexbe is bekerüljön a részvény. A vezérigazgató szerint az autóeladások a következő években a kelet-közép-európai régióban továbbra is dinamikusan bővülhetnek.A Richterrel kapcsolatban kiemelik, hogy Ausztráliában és Új-Zélandon is forgalomba kerül a cariprazine, miután a Richter kizárólagos licenc szerződést írt alá a Seqirus gyógyszeripari vállalattal a készítmény értékesítésére, amelynek értelmében a Richter a szerződés aláírásakor, valamint a későbbiekben mérföldkő bevételekben részesül.A héten az OTP-részvények ára 1,81 százalékkal csökkent, pénteken 11 960 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 22,73 milliárd forintot.A Richter árfolyama 0,80 százalékkal csökkent, a hét utolsó kereskedési napján 4990 forinton zárt, heti forgalma közel 5,32 milliárd forint volt.A Mol 1,97 százalékkal erősödött a héten, pénteken 3210 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 8,32 milliárd forint volt.A Magyar Telekom árfolyama 3,30 százalékkal csökkent a héten, pénteki záróára 410 forint volt, heti forgalma megközelítette az 1,24 milliárd forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4221,73 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 83,88 ponttal, 2,03 százalékkal magasabban.(MTI)