Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalom mellett kissé erősödött a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 44 515,97 ponton zárt pénteken, 93,16 ponttal, 0,21 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 57,51 milliárd forint volt a múlt heti 70,95 milliárd forint után. A vezető részvények vegyesen teljesítettek, az OTP és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett, a Mol és a Richter jegyzése gyengült.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte, hogy a hét második felében magára talált a BUX. Az OTP a múlt heti gyengélkedés után újra talpra állt a héten.

Az elemzésben jelezték, hogy román bankot vehet az OTP. Sajtóértesülések szerint a török és spanyol kézben levő Garanti bankot veheti meg. A banknak hasonló piaci részesedése van, 2,5 százalék körüli, mint az OTP-nek, a kettő együtt érheti el az 5 százalékot. Amennyiben meghiúsulna a felvásárlás, akkor az OTP, Szlovákiához hasonlóan, akár el is hagyhatná a román piacot. A román állam szeretné növelni részesedését a bankszektorban, így valószínűleg az OTP leánybankját is megvennék.

A magyar bank mellett négyen is versenyben vannak a Garanti bank megszerzésért. Román lapértesülések szerint az OTP versenytársa az Intesa, a Raiffeisen, a Banca Transilvania és a J.C. Flowers befektetési alap lehet. Mindegyik érdeklődőnek van már érdekeltsége a román piacon, a Banca Transilvania a piacvezető, az osztrákok az ötödikek, az OTP pedig a tizedik legnagyobb szereplő. A tranzakció 350-400 millió euró között jöhet létre, ami a román bank tőkéjének 1,1-1,3-szorosát jelenti. A prémium árazást magyarázhatja, hogy a bank hitelportfóliójának minősége átlag feletti, nettó kamatbevétele és profitja dinamikusan növekedett az elmúlt években, és tőkearányos megtérülési mutatója is 10 körül alakult.



Jól szerepelt a teszteken a Richter csúcsgyógyszere. A brit Medical Research Council által megrendelt vizsgálatba 18 antipszichotikumot, skizofréniát kezelő gyógyszert vontak be, és azt vizsgálták, hogy a gyógyszer szedésének milyen hatása van a főbb metabolikus mutatókra, például a testsúlyra, a glükóz- és a koleszterinszintre. A tizennyolcból nyolc készítménynek, köztük a Vraylarnak sem volt hatása a kezeltek testsúlyára, sőt a cariprazine bekerült az öt legjobban szereplő hatóanyag közé, amelyek alkalmazása a legbiztonságosabb a metabolikus megbetegedések kockázata szempontjából. A Richter vezető termékének amerikai forgalma idén meghaladhatja az egymilliárd dollárt, a csúcsévre vonatkozó árbevételi prognózist pedig két-három milliárd dollárra emelte az amerikai forgalmazást végző Allergan. A tavalyi negyedik negyedév értékesítési adatait jövő hét hétfőn teszi közzé a vállalat.A Jeffries elemzője 7700 forintra emelte a Richter célárfolyamát a korábban meghatározott 6800 forintról, és továbbra is vételre ajánlja a gyógyszergyártó részvényeit.Büntetést és figyelmeztetést kapott a 4iG és a Magyar Telekom az MNB-től. A jegybank 5 millió forintra bírságolta a 4iG-t, amiért nem tette közzé időben a T-Systems felvásárlásával kapcsolatos információkat. A Magyar Telekomnak pedig felügyeleti határozatban tiltotta meg, hogy a bennfentes információinak késleltetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismételten megsértse.Vételről semlegesre módosította ajánlását a Goldman Sachs a Magyar Telekom részvényei esetében, miközben célárfolyamát 525 forintra csökkentette a korábbi 579 forintról.Az elemzésben az Equilor kitért arra is, hogy új kritériumokhoz kötné a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az euró bevezetését. A hét elején jelent meg az MNB új szakmai kötete, amely bemutatja, milyen feltételeknek kellene megfelelnie Magyarországnak ahhoz, hogy készen álljon a gazdaság az euró bevezetésére. A jegybank 16 kritériumot sorol fel, amelyből jelenleg csak hatot tejesít az ország. Legproblémásabbnak az eurózónához való felzárkózás tűnik, mivel egy az főre eső GDP vásárlóerő-paritáson számolva jelenleg az eurózóna átlagának kétharmada, míg a jegybank szerint ezt 90 százalékra kellene emelni ahhoz, hogy a csatlakozással elkerülhető lehessen az inflációs sokk.Egymilliárd dollárért vásárol vissza kötvényeket az ÁKK. A keddi bejelentés szerint a jelenleginél magasabb kamatok mellett kibocsátott kötvényeket vesznek vissza, a forrásához nincs szükség új devizakötvény kibocsátásra. A bejelentéskor Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte, hogy a lépéssel a költségvetés kamatterhét és az államadósság devizaarányát is csökkentik, így javul az ország gazdasági stabilitása – áll az Equilor heti összefoglalójában.A vezető részvények közül a héten az OTP erősödött a legnagyobb mértékben, 4,24 százalékkal, pénteki záró ára 14 740 forint volt, heti forgalma meghaladta a 30,7 milliárd forintot.A Magyar Telekom árfolyama 1,34 százalékkal emelkedett a héten, pénteken 455 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 1,01 milliárd forint volt.A Mol 5,05 százalékkal gyengült a héten, pénteken 2710 forinton zárt, heti forgalma több mint 14,1 milliárd forint volt.A Richter ára 0,98 százalékkal csökkent a héten, pénteki záró ára 6580 forint volt, heti forgalma csaknem 8,93 milliárd forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3731,11 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 23,72 ponttal, 0,63 százalékkal alacsonyabban.(MTI)