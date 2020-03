Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalom mellett jelentősen gyengült a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett jelentősen csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 30 959,94 ponton fejezte be a kereskedést pénteken, 3229,15 ponttal, 9,44 százalékkal alacsonyabban előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 122,03 milliárd forint volt a múlt heti 153,93 milliárd forint után, valamennyi vezető részvény gyengült. Pozitív korrekcióval fejezte be a hetet a BUX index, miután a hét első felében mérsékelten tovább esett az index a koronavírus nyugati gócpontjainak terjedése következtében romló nemzetközi befektetői hangulat miatt. Az Equilor Befektetési Zrt. a hétről készített elemzésében kiemelte Orbán Viktor miniszterelnök szerdai gazdaságvédelmi intézkedéseket érintő bejelentését, eszerint felfüggesztik a tőke és kamatfizetési kötelezettséget az év végéig a már megkötött hitelekre a magánszemélyek és a vállalatok esetében is. A vállalati és lakossági hitelmoratórium összesen 450 milliárd forintnyi bevételkiesést okozhat a bankszektornak, ezért arra kérik a kormányt, hogy 2021-től töröljék el az összes extra terhet, beleértve a bankadót is. Magyar Nemzeti Bank (MNB) arra kérte a bankszektorban tevékenykedő vállalatokat, hogy legalább szeptemberig halasszák el az osztalékfizetéssel kapcsolatos döntéseiket. A felügyeletet ellátó szerv enyhíti a szabályozást, és csökkenti az ágazat adminisztratív terheit.



A Magyar Telekom törölte az április 8-ára tervezett közgyűlését, emiatt változhat az osztalék kifizetésének időpontja, és egyéb társaságirányítási döntések időpontja is. Ezzel szemben az OTP a járvány ellenére is megtartja közgyűlését, amelyet április 17-ére hívott össze. Folytatta a sajátrészvény vásárlást a vállalat a héten, kedden és szerdán összesen 200 ezer darab részvényt vásároltak vissza, 9957 forintos átlagáron. Az elemzés szerint koronavírus elleni készítményt fejleszt a Richter. A társaság a portfolio.hu megkeresésére azt reagálta: “a Richter a konzorciumon belül, a terápiás fehérje technológiai eljárását dolgozza ki és egy gyártóhelyet biztosít a későbbi gyógyszernek, továbbá a gyógyszerfejlesztési tapasztalatával támogatja a konzorciumot a fejlesztési fázisokban”. A társaság hozzátette, hogy 2008-ban a Richter egy 30 milliárd forintos beruházás keretében egy olyan üzemet épített Debrecenben, ami biotechnológiai úton előállított gyógyszeripari termékek fejlesztésére és gyártására szolgál. Az Equilor elemzésében emlékeztett arra is, hogy bezárták az oktatási intézményeket, hétfőtől pedig ideiglenesen leáll több magyar autógyár. Az Equilor kitért arra is, hogy a Bruxinfo szerint hozzávetőleg 5,6 milliárd euró juthat Magyarországnak a nemrég elfogadott uniós csomagból, amelyet a koronavírus egészségügyi és negatív gazdasági hatásainak tompítására lehet majd felhasználni, egészségügyi rendszer megerősítésére, a vállalkozások likviditásának támogatására, és a munkaerőpiac működtetésére. A csomag nem pluszpénz, a kohéziós források átcsoportosításából, és a strukturális alapok le nem hívott részéből származik. A vezető részvények közül a Mol árfolyama gyengült legkisebb mértékben a héten, 0,43 százalékkal, pénteken 1842 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 19,43 milliárd forintot. A Magyar Telekom árfolyama 2,23 százalékkal csökkent, pénteken 350 forinton zárt, heti forgalma 2,32 milliárd forintot tett ki. A Richter árfolyama 5,21 százalékkal esett a héten, pénteki záróára 5640 forint volt, heti forgalma meghaladta 19,29 milliárd forintot. Az OTP 19,41 százalékkal gyengült a héten, pénteken 8865 forinton zárta a kereskedést, heti forgalma 75,40 milliárd forintot tett ki. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 2 582,93 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 109,96 ponttal, 4,08 százalékkal alacsonyabban.(MTI)