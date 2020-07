Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalom mellett esett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt héten, a BUX 35 589,60 ponton zárt pénteken, 341,92 ponttal, 0,95 százalékkal alacsonyabban előző heti záróértékénél. A részvénypiac forgalma nagyon alacsony, 33,66 milliárd forint volt az előző heti 61,87 milliárd forintos adásvétel után.

A vezető részvények közül a stagnáló OTP kivételével valamennyi papír esett, a legnagyobb mértékben a Richter, 1,40 százalékkal.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött elemzése szerint az elmúlt héten lefelé korrigált a tőzsde, a magyar blue chipek közül egyik sem tudott emelkedést elkönyvelni. Az euró/forint árfolyam átlépte a 350 forintos szintet, és többször próbálkozott a 355 forintos szint áttörésével is. A dollár/forint árfolyam a 310-315 forintos szinten mozgott.

Az elemzésben kiemelik, hogy májusban óriási visszaesés volt az újonnan kihelyezett jelzáloghitelek piacán, éves összehasonlításban 28 százalékkal kevesebb hitelt folyósítottak a bankok, a jellemzően hosszabb hitelbírálati idő miatt ugyanis ezeknél csak most éreztette hatását a koronavírus. Az átlagos kamatláb 4,34 százalék volt a jegybank adatai szerint. Az ingatlanpiaci tranzakcióknál tapasztalt visszapattanás következtében azonban májusban már a tavalyival megegyező szintre emelkedett a jelzáloghitel iránt érdeklődők száma – teszik hozzá.



A személyi kölcsönöknél az éledezés jelei látszódnak, bár a májusi adat még mindig 66 százalékkal elmarad a tavalyitól, áprilishoz képest már 44 százalékkal több fogyott a maximalizált teljes hiteldíj mutatójú hitelből.A vállalati hírek közül kiemelik, hogy az OTP az esésben folytatta a sajátrészvény-vásárlást, javadalmazási politikája részeként 280 ezer darab saját részvényt vásárolt a héten 11 018 forintos átlagáron.A J.P. Morgan az OTP-t látja a régió legizgalmasabb banksztorijának, míg a Richter részvényeit a régió legígéretesebb befektetésének tartja. Az OTP papírjaira 12 ezer forintos célár mellett felhalmozást javasol az elemző, aki elsősorban a stabil tőkehelyzet, valamint az alacsony áron történő akvizíciók miatt tartja vonzónak a pénzintézetet. A másik kedvencre, a Richterre 8100 forintos célárat határozott meg a J.P. Morgan. Az elemző véleménye szerint mind a Vraylar, mind más gyógyszerek esetében jelentős a növekedési potenciál, és több értékeltségi mutató alapján is alulárazottnak látja a gyógyszergyártó részvényeit.A Goldman Sachs ugyanakkor 1600 forintra csökkentette a Mol 12 hónapos célárfolyamát azt követően, hogy június elején 2200 forintról 1700 forintra mérsékelte, és továbbra is eladásra ajánlja a hazai olajtársaság részvényeit.Az OTP-részvények ára nem változott, pénteken 10 760 forinton zárt, heti forgalma megközelítette a 21,7 milliárd forintot.A Richter 1,40 százalékkal gyengült, a hét utolsó kereskedési napján 6700 forinton zárt, heti forgalma közel 5,2 milliárd forint volt.A Mol árfolyama 1,29 százalékkal csökkent, pénteken 1834 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma közel 4,8 milliárd forint volt.A Magyar Telekom ára 0,91 százalékkal esett a múlt héten, pénteki záróára 381,5 forint volt, heti forgalma közel 379 millió forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3376,63 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 100,62 ponttal, 2,89 százalékkal alacsonyabban.(MTI)