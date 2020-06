Heti tőzsdei összefoglaló – Csökkenő forgalom mellett esett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt héten, a BUX 36 360,44 ponton zárt pénteken, 919,38 ponttal, 2,47 százalékkal alacsonyabban előző heti záróértékénél. A részvénypiac forgalma 61,5 milliárd forint volt az előző heti 78,34 milliárd forintos adásvétel után.

A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek a héten.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött elemzésében kifejti: hullámzó teljesítményt nyújtott a héten a magyar tőzsde. A hét első felében tapasztalt pozitív nemzetközi befektetői hangulat negatívba fordult a hét második felében a koronavírus-járvány gyorsulása, a Nemzetközi Valutaalap frissített idei évre várt gazdasági visszaeséséről szóló prognózisa, valamint Trump importvámokkal való fenyegetései miatt. Kiemelték: meglepetést okozott a Magyar Nemzeti Bank kedden, 15 bázispontos kamatvágásról határozott a Monetáris Tanács. Az alapkamat szintje 0,9 százalékról 0,75 százalékra csökkent. Az alapkamat az elmúlt években jelentőségét veszítette, viszont az egyhetes betéti tendereken az alapkamaton fogadta be az ajánlatokat a jegybank, nagy valószínűséggel a továbbiakban is így lesz, tehát a kereskedelmi bankok a korábbinál alacsonyabb kamatot fognak kapni a betétekért. Azt írták, hogy mérsékelten likviditást szorít ki a jegybank a keddi döntésével. A megjelent közlemény szerint a lefelé mutató inflációs kilátásokkal, illetve a gazdasági növekedés ösztönzése miatt döntöttek a kamatvágás mellett. A kamatvágást követően a forint jelentősen gyengült mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az euró-forint árfolyama a 355 forintos szint közelébe ért péntekre, míg a dollár-forint árfolyama átlépte a 315 forintos szintet.



Péntek reggeli bejelentése szerint újabb kamatvágást fog javasolni Virág Barnabás, az MNB frissen kinevezett alelnöke: a Kossuth Rádióban elhangzottak szerint a következő, július 21-én esedékes kamatdöntő ülésen újabb 15 bázispontos kamatcsökkentést fog javasolni. Az Equilor szerint ez ellentmond a jegybank hivatalos keddi kommunikációjának, melyben hangsúlyozták, hogy csak egyszeri, jelzésértékű lépésről van szó, és nem kamatcsökkentési ciklus kezdetéről. Virág Barnabás ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a júliusi lehet az utolsó kamatvágás, megfelelő távolságot fognak tartani a 0 százaléktól. A határidős kamatláb-megállapodások alapján további kamatvágásokat áraznak a piaci szereplők – írták.A CIB Bank elemzői szintén kiemelték, hogy a kamatvágás után gyengülésnek indult a forint: heti szinten összesen több mint 2,5 százalékkal értékelődött le az euróval szemben. A június közepén már a 350-es szint alatt stabilizálódni látszó árfolyam csütörtökön elérte a 355-ös szintet és az elemzés zárása idején is ezen szint közelében ingadozott. A forint teljesítménye a régiós mezőnyhöz képest is romlott. Az elmozdulás megerősíti azt a korábbi várakozást, miszerint rövid távon tartós és nagymértékű további felértékelődés nem várható, a keresztárfolyam 345-355 között ingadozhat a CIB Bank szerint. Ugyanakkor ennél érdemben gyengébb árfolyamot vagy tartós leértékelődési trendet sem valószínűsítenek: év végére a 340-350-es sávban ingadozhat az árfolyam.Az Equilor az elemzésében felidézte, hogy csütörtökön 396,59 forintos átlagáron vásárolt sajátrészvényeket a Magyar Telekom. A részvény-visszavásárlási aukción 5,2 milliárd forint értékben fogadtak el ajánlatot, ez volt a maximális keret.A vállalati hírek között kiemelték, hogy kiváló akvizíciós lehetőségeket lát az Opus: a vállalat újonnan kinevezett vezérigazgatója, Dzsubák Attila szerint az eddigi eredmények azt mutatják, hogy jó irányba halad a cég, ezért korai lenne még változtatásokról beszélni. A diverzifikált cégstruktúrának köszönhetően a járvány csak kismértékben befolyásolta a cég működését. Az Opus célkeresztjében több társaság is van, elsősorban az energetikai és turisztikai ágazatokban, de idővel nem kizárt, hogy belép a cég az atomenergia és környezetvédelem területére is – idézte fel az Equilor elemzésében.A héten az OTP-részvények ára 1,27 százalékkal csökkent, pénteken 11 300 forinton zárt a papír, heti forgalma megközelítette a 42 milliárd forintot.A Richter 5,12 százalékkal gyengült, a hét utolsó kereskedési napján 6575 forinton zárt, heti forgalma több mint 8,5 milliárd forint volt.A Mol árfolyama 1,83 százalékkal csökkent a héten, pénteken 1879 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma mintegy 8,5 milliárd forint volt.A Magyar Telekom ára a héten alig változott, 0,65 százalékkal ért kevesebbet, pénteki záróára 390 forint volt, heti forgalma több mint 908 millió forintot tett ki.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3432,73 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 137,12 ponttal, 3,84 százalékkal alacsonyabban.(MTI)