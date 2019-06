Heti tőzsdei összefogaló – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 41 159,57 ponton zárt pénteken, 0,62 százalékkal, 255,45 ponttal magasabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 39,41 milliárd forint volt az előző heti 77,94 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti elemzésében kiemelte: biztosítókon keresztül növelné az Esmya eladásait a Richter. Tizenhárom németországi egészségbiztosítóval kötött szerződést a gyógyszercég, ennek értelmében diszkontált áron értékesíti számukra az Esmya nevű gyógyszerét. A vállalat így próbálja támogatni a készítmény értékesítését, ami a

májkárososdás gyanújával végzett tavalyi vizsgálatok óta jelentősen alulmúlja a várakozásokat. Az Esmya idei évre vonatkozó értékesítési prognózisát a menedzsment a korábbi 35 millió euróról 25 millió euróra csökkentette az első negyedéves gyenge számok alapján.



Az elemzés szerint a Mol további növekedési lehetőségeket lát. A társaság bővítené műanyaghulladék-feldolgozó kapacitását, amivel a régió vezető petrolkémiai vállalatává kíván válni. Tovább növelné a Mol jelenlegi 110 ezer hordós olajkitermelését is, egyebek mellett Ománban is terjeszkedhet.Az elemzésben kitérnek arra is, hogy hétfőtől jegyezhető az új, 5 éves futamidejű államkötvény; a Magyar Állampapír Plusz számos előnnyel rendelkezik, lejáratig tartása esetén 4,95 százalékos éves átlagos hozamot lehet elérni a befektetésen.A héten az OTP-részvények ára 2,72 százalékkal emelkedett, pénteken 12 480 forinton zárt a papír, heti forgalma meghaladta a 19,7 milliárd forintot.A Mol 0,31 százalékkal erősödött, a részvény a hét utolsó kereskedési napján 3286 forinton zárt, heti forgalma mintegy 8 milliárd forint volt.A Richter 2,49 százalékkal gyengült a héten, pénteken 5100 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 7,1 milliárd forint volt.A Magyar Telekom árfolyama 1,08 százalékkal csökkent a héten, pénteki záróára 412,5 forint, heti forgalma több mint 776,5 millió forint volt.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4232,15 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 35,49 ponttal, 0,85 százalékkal magasabban.(MTI)