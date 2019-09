Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt héten, a BUX az előző heti záráshoz képest 0,69 százalékkal, 274,57 ponttal magasabb értéken, 39 794,12 ponton zárt pénteken.

Heti összevetésben a tőzsdei forgalom értéke 27,653 milliárd forintról 55,583 milliárd forintra nőtt, de az előző hétre a munkaszüneti napok miatt csak 3 kereskedési nap esett.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában a tőzsdei kereskedést befolyásoló események közül kiemelte, hogy a Mol olajat talált Pakisztánban. A nyersanyagokon a vállalat négy konzorciumi taggal osztozik, így 200 hordónyival növelheti napi olajkitermelését, ami napi 112 ezer hordó körül alakult az előző negyedévben. A bejelentés napján, hétfőn a Mol teljesített a legjobban az összes vezető részvény közül.

Szlovák sajtóértesülés szerint az OTP kivonulhat Szlovákiából, az ottani hálózatára, amely a kilencedik legnagyobb bank Szlovákiában, három jelentkező is akad. AZ OTP mérlegének csupán 3 százalékát teszi ki a szlovák egység, ráadásul az elmúlt öt évben összesen 10,4 millió euró veszteséggel zárt – írta az Equilor.

Több tőzsdei cég is a múlt héten tette közzé második negyedéves gyorsjelentését. A Duna House ingatlanos cég bővülő értékesítésről és csökkenő eredményességről számolt be.

Az építőanyagokat gyártó Masterplastnak az árbevétele és a nyeresége is nőtt, és a vállalat az év második felében is kedvező építőipari környezettel számol.



A Rába csoport a költségek emelkedése miatt jelentős, 42 százalékkal csökkenő második negyedévi profitról számolt be, árbevétele viszont 6,7 százalékkal nőtt.A Waberer’s bejelentette, hogy kiterjeszti az együttműködését az Audival, miután megnyerte a győri üzem logisztikai szolgáltatásokra vonatkozó pályázatát.Kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot, amely 2016. május 25. óta 0,90 százalékon áll.Az Equilor heti elemzésében arra is kitért, hogy csütörtökön új történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben – 332 forint közelébe emelkedett az euró jegyzése – a dollár-forint jegyzése pedig elérte a 300-as szintet. Az elmúlt hetekben szinte az összes feltörekvő piaci deviza gyengült, mely egyrészt a kereskedelmi háborút övező bizonytalanságoknak, másrészt egy fokozott tőkeáramlásnak volt köszönhető, mely a feltörekvő piacokról a fejlett piacokra, azon belül is a kötvénypiacokra áramlott.A héten a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A legnagyobb erősödést a Richter érte el, részvényeinek értéke 5,13 százalékkal, 245 forinttal nőtt 5025 forintra. Erősödni tudott a Mol is, papírjai 3,58 százalékos, 102 forintos emelkedést követően 2948 forintot értek a pénteki záráskor. A Magyar Telekom 0,47 százalékkal, 2 forintos visszaeséssel 423 forintra gyengült az előző heti záróárhoz képest. Az OTP-részvények értéke 2,75 százalékkal, 340 forinttal csökkent a héten, záráskor 12 010 forintot értek.(MTI)