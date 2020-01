Heti makronaptÃ¡r – KamatdÃ¶ntÃ©s mellett tÃ¶bb statisztikai jelentÃ©s vÃ¡rhatÃ³ a jÃ¶vÅ‘ hÃ©ten

Több statisztikai adat is megjelenik a következő héten, a legnagyobb figyelmet a jegybank januári kamatmeghatározó ülése kaphatja.

Kedden tartja idei első kamatmeghatározó ülését a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az előző, tavaly decemberi ülésén a monetáris tanács nem változtatott az alapkamat 0,90 százalékos szintjén. A jegybanki alapkamat 2016. május 25. óta 0,90 százalékon áll.

Szerdán a foglalkoztatottság-munkanélküliség tavalyi negyedik negyedévi adatait közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző, tavaly szeptember-novemberi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma az egy évvel korábbinál 23 ezerrel, 0,5 százalékkal több, 4 millió 517 ezer volt, a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 0,6 százalékponttal 70,2 százalékra emelkedett. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 31 ezerrel, a külföldi telephelyen dolgozóké 10 ezerrel nőtt, a magukat közfoglalkoztatottaknak vallók száma 19 ezerrel csökkent.

Ugyanebben három hónapos időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 163 ezer, a munkanélküliségi ráta változatlanul 3,5 százalék volt.

Pénteken a keresetek tavaly novemberi statisztikája és a külkereskedelmi termékforgalom tavaly novemberi második becslése jelenik meg.



Tavaly októberben a bruttó átlagkereset 365 100 forint volt, 11,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 242 800, a kedvezményeket is figyelembe véve 250 200 forintot ért el, 11,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.A január 8-án kiadott első becslés szerint tavaly novemberben az export euróban számított értéke 0,1 százalékkal, az importé 0,8 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, a külkereskedelmi mérlegtöbblet 59 millió euróval 500 millió euróra nőtt. A múlt év első tizenegy hónapjában az export euróban 4,4, forintban 6,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, az import 4,9, illetve forintban 6,9 százalékkal nőtt. A tizenegy havi exporttöbblet 272 millió euróval lett kevesebb, 4,866 milliárd eurót tett ki.Az export január-novemberi értéke 101,456 milliárd euró volt azaz meghaladta a 100 milliárd eurót, amihez az előző két évben még a decemberi kivitel is szükséges volt. Az export 2018-ban lépte át először a 100 milliárd eurót 680 millió euróval, 2019-ben pedig 4,855 milliárd euróval szárnyalta túl a 100 milliárd eurós küszöböt. Az import 96,590 milliárd eurót tett ki a múlt év első tizenegy hónapjában, így biztosra vehető, hogy az év végére az is eléri a 100 milliárd eurót, amitől már 2018-ban is alig maradt el, hiszen 99,335 milliárd euró volt.(MTI)