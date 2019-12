HÃ©tfÅ‘n lesz a leghidegebb, utÃ¡na ismÃ©t enyhÃ¼l a hideg, hÃ©tvÃ©gÃ©n lehet hÃ³zÃ¡por

Hétfőn lesz a leghidegebb, utána ismét enyhül a hideg. A következő napokban száraz lesz az idő, a hétvégén lehet havas eső, hózápor – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn alapvetően derült lesz az ég, majd a déli óráktól az északi megyékben változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést. Csapadék nem lesz. A leghidegebb órákban többnyire mínusz 9 és mínusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken akár mínusz 12 fok is lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 fok között alakul.

Kedden, Szilveszter napján hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. Késő délutántól helyenként megerősödik a szél. Szilveszter éjszaka közepesen felhős, száraz, szeles, fagyos idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között alakul, a Kisalföldön lesz enyhébb az éjszaka. Napközben plusz 2-10 fokig melegszik a levegő, a nyugati megyékben a magasabb, az északkeleti vidékeken az alacsonyabb értékekkel.

Szerdán, január elsején sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. A szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 6 és plusz 1, a maximumhőmérséklet plusz 3 és 7 fok között valószínű.



Csütörtökre virradóra néhol pára, ködfoltok képződhetnek, amelyek a Tiszántúlon, északkeleten akár napközben is tartósan megmaradhatnak. Az ország nagyobb részén viszont a kevés felhő mellett sok napsütésre, csapadékmentes időre van kilátás. A leghidegebb órákban mínusz 7 és mínusz 2, napközben plusz 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet, de a tartósan ködös tájakon hidegebb lesz.Pénteken is lehetnek ködfoltok, de napközben országszerte napos, száraz idő várható. A minimumhőmérséklet mínusz 7 és 0, a maximumhőmérséklet plusz 2 és 9 fok között valószínű.Szombatra főként északon képződhet köd. Legfeljebb néhol alakulhat ki havas eső, hózápor. A szél is nagyobb területen megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és plusz 1, a legmagasabb hőmérséklet plusz 1 és 7 fok között valószínű.Vasárnap hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de néhol előfordulhat hózápor, és több helyen megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 6 és 0, a maximumhőmérséklet 0 és plusz 4 fok között alakul – olvasható az előrejelzésben.(MTI)