HÃ©tÃ©ves mÃ©lypontra sÃ¼llyedt az ifo nÃ©met Ã¼zleti hangulatindexe augusztusban

A vártnál is erőseb mértékben, közel hétéves mélypontra csökkent az ifo gazdaságkutató intézet németországi üzleti hangulatindexe augusztusban újabb jeleként annak, hogy a kereskedelmi viták elmélyülése recesszió felé taszítja a legnagyobb európai gazdaságot.

A müncheni székhelyű intézet hétfőn közölte, hogy a júliusi 95,8 pontról 94,3 pontra esett az index értéke, ami 2012 novembere óta a legalacsonyabb érték.

Elemzők enyhébb visszaesést vártak, arra számítottak, hogy 95,1 pontra süllyed az üzleti hangulatindex. Tavaly augusztusban 106,9 ponton állt a mutató, szeptemberben pedig 107,6 ponton, de azóta folyamatosan csökken az értéke.

Az index elemei közül a gazdasági szereplők aktuális üzleti környezetről alkotott véleményét számszerűsítő mutató a júliusi 99,6 pontról 97,3 pontra süllyedt. Elemzők 98,6 pontra számítottak.

A hat hónapra előretekintő várakozások mutatója 92,1 pontról 91,3 pontra csökkent, szemben az elemzők által várt 91,5 ponttal.



Az adatokat kommentálva Clemens Fuest, az ifo vezetője rámutatott, egyre több jel utal arra, hogy recesszió közeleg Németországban. Az exportorientált német vállalatokat súlyosan érinti a külső kereslet gyengülése, a vámok emelkedése és a Nagy-Britannia európai uniós tagságának megszűnését övező bizonytalanságok.Az ipari vállalatok üzleti hangulatindexének értéke a júliusi mínusz 4,3 pontról mínusz 6,1 pontra, a szolgáltatóké 18,0 pontról 13,0 pontra, a kereskedelmieké 1,4 pontról mínusz 2,4 pontra, az építőipariaké pedig 23,1 pontról 21,4 pontra süllyedt.Az ipari vállalatok körében utoljára a pénzügyi és gazdasági világválság idején, 2009-ben volt ilyen erős a borúlátás, és a kulcsfontosságú iparágakban a remény halvány szikrája sem pislákol.A szolgáltató szektorban is érzékelhetően romlott az üzleti hangulat: különösen az aktuális helyzetet ítélik meg kedvezőtlenebbül, de nőttek a közeljövővel kapcsolatos kétségek is.A kereskedelmi vállalatok körében a jelen helyzet és a várakozások megítélése is rekordalacsony szintre esett, a csökkenés a nagykereskedelmi cégek fokozódó pesszimizmusából adódott.Németország hazai összterméke (GDP) 0,1 százalékkal csökkent április-júniusban az előző negyedévhez képest. A központi bank előrejelzése szerint a GDP zsugorodott a nyári hónapokban is, mert a kevés megrendelés miatt csökkent az ipari termelés.A vártnál gyengébb ifo-adatok növelik a nyomást a német kormányra, hogy még több fiskális intézkedéssel támogassa a gazdaságot, például növelje az állam infrastrukturális beruházásait.A müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézete (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.) havi rendszerességgel állítja össze mintegy 9 ezer gazdasági szereplő megkérdezésével németországi üzleti hangulatindexét.(MTI)