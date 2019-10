Hetedik alkalommal rendezik meg a PénzSztár versenyt

Az idén hetedik alkalommal rendezik meg a magyar és külhoni magyar középiskolák pénzügyi, gazdasági és vállalkozási versenyét, a PénzSztár versenyt – jelentette be Kerekes György István, a PénzSztár Versenyközpont vezetője sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.

Kiemelte: jelentős az érdeklődés a diákok körében a verseny iránt, 1048 négyfős csapat jelezte részvételi szándékát az október 7-i jelentkezési határidőre. Az idei versenybe több száz középiskola kapcsolódott be, a csapatok között 939 magyarországi, 49 erdélyi, 28 vajdasági és 32 felvidéki.

Az október 10-én és 17-én tartandó kétfordulós előselejtező eredménye alapján dől majd el, hogy melyik 5-5 magyarországi és külhoni csapat kerül be a helyszíni fordulókba. Az országos döntő december 10-én, a Magyar Nemzeti Múzeumban lesz – ismertette.

Puskás András, a főtámogató Budapest Bank vezérigazgató-helyettese elmondta: a pénzintézet elkötelezett a pénzügyi kultúra fejlesztése iránt, már negyedik alkalommal támogatják a versenyt. A nyertes csapat minden tagját a Budapest Bank 100 ezer forinttal díjazza.

Sinkáné Csendes Ágnes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóügyi szakfőigazgatója elmondta: az adóhatóság stratégiai célja, hogy kialakítsa és megerősítse az új generáció tagjaiban az adótudatosságot. Idén elkészül a középiskolásokra is fókuszáló adótudatossági stratégiai program, ebben az adózási ismeretek mellett szemléletformálásra törekednek – ismertette.



Kollár Kinga, a Gazdasági Versenyhivatal sajtószóvivője elmondta, hogy a hivatal küldetése a versenykultúra fejlesztése a lakosság körében, ebben kiemelt csoport a középiskolás és az egyetemista korosztály. A GVH közvélemény-kutatása szerint jelentős különbség van a diplomások és az ennél alacsonyabb végzettségűek körében a piaci verseny szükségességéről, előnyeiről. Nagyon fontosnak nevezte az oktatást a pénzügyek terén, mert a 15-18 évesek kevesebb mint 20 százaléka tanul pénzügyi-gazdasági ismereteket.Kerekes György István ismertetése szerint a verseny témakörei között szerepel a gazdaságtörténet, pénzügyi-gazdasági ismeretek, pénzpiac, biztosítási piac, adózás, vállalkozási ismeretek, vagy az állam pénzügyei. A szakértői munkában több mint 50 partnerszervezet: egyetemek, szakmai szervezetek, piaci szereplők vesznek részt – mondta.(MTI)