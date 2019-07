Házilag szeretné tisztán tartani autóját?

Az igényes megjelenés nem csak azon múlik, hogy milyen ruhát viselünk, hanem azon is, mennyire tiszta autóval közlekedünk. Természetesen vannak olyan időjárási viszonyok, melyek között szinte felesleges a mosóba menni, de a legtöbbször mégis megéri odafigyelni erre a területre. Sokan vannak, akik a házilagos tisztítás mellett döntenek, s ha ehhez megvan a megfelelő hely, akkor már csak professzionális eszközökre és készítményekre van szükség. Ez utóbbiakon nem éri meg spórolni, ugyanis a rossz minőségű termékekkel többet árthatunk, mint használhatunk.

Fókuszban a rendszeres mosás

Amennyiben nem az autómosók kényelmét választjuk, hanem magunk szeretnénk autónkat tisztán tartani, akkor fontos, hogy rendszeresen gondoskodjunk a mosásról. Ezzel nem csak a megjelenését javíthatjuk, hanem akár élettartamának megnövelése érdekében is tehetünk. Télen természetesen szükséges a gyakori mosás, ugyanis csak ezzel távolíthatjuk el a latyakot is az igen káros, az utak sózásához használt anyagot. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a kosz és a nedvesség együttesen károsíthatják az autót, hiszen így lassan de biztosan megindul a korrózió. A fényezés mattulása biztos jele annak, hogy valamit nagyon nem jól csinálunk a tisztítással kapcsolatban.

Eszközök a tisztításhoz

A következő felmerülő kérdés rendszerint az szokott lenni, hogy milyen eszközökre van szükség a könnyű és hatékony tisztításhoz. Az autoalkatreszonline24.hu online áruház termékkínálatában mindent megtalálhat, ami nélkülözhetetlen. Nem kell nagy dolgokra gondolni, két szivacs, egy felnitisztító kefe és a mikroszálas kendők azonban nem hiányozhatnak. Fontos, hogy egy árnyékos helyet válasszunk a mosáshoz, hiszen a tűző napon túl gyorsan elpárolog a víz, és a vegyszerek is rászáradhatnak a felületekre. Kell még két vödör is, egy a samponnak, egy pedig az öblítéshez, de a felni tisztító, az üvegtisztító is lényegesek.



Víz nélkül nem megy!

Amire alapvetően szükség lesz, és ezt bizony nem spórolhatjuk meg, az nem más, mint a víz. Ugyan vihetjük gépi mosóba a járgányt, de ilyenkor nincsen garancia arra, hogy karcmentesen megússzuk az újabb és újabb mosásokat. Kezdésnek öblítsük át erős vízsugárral az autót, ennek köszönhetően a kosz nagy része lejön, így a fellazított szennyeződések már aligha okoznak majd karcokat. A felni tisztításakor haladjunk kerekenként, ezzel elkerülhető, hogy a savakat tartalmazó felni tisztító megmarja az anyagot, míg egy másik kerékkel foglalatoskodunk. Érdemes savmentes tisztítószert is beszerezni, amely megelőzi a bemattulást. A világhálón részletes információkkal találkozhatunk arról, hogy így kell autót mosni.

Samponozás óvatosan

Mint már említettük, két vödör szükséges a mosáshoz. Az egyik a samponos víznek, a másik a tisztának. Fontos, hogy mossuk le a szennyeződéseket a szivacsról, öblítsük ki azt rendesen, mert ha visszavisszük a járműre, azzal karcokat okozhatunk. A háztartási mosogatószert mindenképpen kerüljük, ez ugyanis lemossa a waxot a fényezésről. Igen, ez utóbbi művelet az, amelyet időnként célszerű elvégezni. A minőségi waxokkal évente két-háromszor érdemes átmenni az autón, ha viszont gyengébb minőségűt választunk, azt havonta is alkalmazhatjuk, hiszen néhány mosás után lekopik a felületről.

Ne csak a külső tisztításra figyeljünk, hanem az autó belsejére is. Az üléshuzat koszolódik általában a legjobban, ennek tisztítására rendszeresen ügyeljünk. A műszerfalat is célszerű portalanítani, hiszen ez az igényesség fokmérője. Elsősorban azonban saját magunk miatt érdemes ezzel foglalkozni, hiszen sokkal jobb érzés egy olyan autóba beülni, ahol a textíliák tiszták, a műszerfal pormentes, és a lábtörlő rész is rendben van évszaktól függetlenül. A tankolás alkalmával elvégezhetjük ez utóbbinak takarítását is, de akár az otthoni autótisztítás során is sort keríthetünk minderre.