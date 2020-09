Hazai superfoodok: orvosi tanácsok az őszi vitaminraktározáshoz

Ha tíz éve azt mondja neked valaki, hogy superfood, biztosan nem tudtad volna, mit jelent ez a kifejezés. Azóta igazi őrület alakult ki az ilyen gyümölcsök, gabonák, magok és zöldségek körül, hiszen egytől egyig tápanyagban gazdagok, és kiemelkedően jótékony hatással vannak az egészségre. Azt azonban kevesen tudják, hogy hazánkban is sokféle megtalálható közülük. A sárvári Spirit Hotel orvosa, Dr. Tatár Ákos most bemutat néhány magyar superfoodot.

A közösségi média tele van különféle ételtrendekkel, ezek közül is az egyik legismertebb az úgynevezett superfood őrület. Mindenféle hangzatos, egzotikus alapanyagok, amikről hirtelen azt sem tudod, eszik-e vagy isszák. Ezek többsége valóban nagyon egészséges, ráadásul sok közülük könnyen elérhető, és megvásárlásukkal még a hazai termelőket is támogathatod. Ideje, hogy megismerkedj a hazai superfoodokkal!

Hajdina – a köretek királynője

A hajdina gyakorlatilag azonos rosttartalommal bír, mint mondjuk a quinoa, viszont sokkal olcsóbb annál. Nagy mennyiségben található meg benne E-, C- és többféle B-vitamin is, továbbá tartalmaz mangánt, rezet, magnéziumot és cinket is. Fogyasztása jó a májnak, és jótékonyan hat a koleszterinszintre, sőt cukorbetegek is bátran ehetik. Teheted fasírtba, de köretnek és levesbetétnek is kitűnő.

Mandula – a kemény külső értékes belsőt rejt

A mandula a makadámdióhoz hasonlít, sőt számos értékében jobban is szerepel annál. Riboflavint és L-karnitint tartalmaz, amelyek serkentik az agyműködést. A benne rejlő nagy mennyiségű E-vitamin semlegesíti a szabad gyököket a szervezetedben, emellett csökkenti az oxidatív stressz mértékét, így segít védekezni a daganatok ellen. Rendszeresen fogyasztva csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét. Eheted magában, de finom hozzávalója lehet süteményeknek vagy akár salátáknak is. A Spirit reggeli újdonságában, a superfood smoothiek egyikében is található mandulatej. A hotel ezzel az újítással szeretne kedveskedni azoknak, akiknek a pihenés alatt is fontos az egészséges napkezdés. A hat frissítő ital közül mindnek más-más hatása van a szervezetre – tisztít vagy épp energetizál –, így bizosan mindenki megtalálja a kedvére valót.

Sweet ayurveda smoothie a Spirit Hotel reggeli kínálatában Energiabomba egész napra! Összetevők: · banán

· mandulatej

· joghurt

· napraforgóvaj

· kókuszvaj

· ashwagandha-por

· fahéj

· méz

Napraforgómag – egy magnyi egészség a nap erejével

A jó öreg napraforgómagnak ugyan nem olyan jó a marketingje, mint például a fenyőmagnak, ám belbecs és ár szempontjából is felveszi vele a versenyt. Segíti a vérképződést és az emésztést. Jótékonyan hat a csontokra, az izmokra és a szívre. Az idegrendszer és az anyagcsere jó barátja. Fehérjék, sok-sok vitamin, ásványi anyag, nyomelem és foszfor is található a kis szemekben. Esszenciális zsírsavakban, antioxidánsokban, magnéziumban és szelénben gazdag mag. Kiemelkedő folsavtartalma igencsak értékessé teszi a nők számára.

Lenmag – az aprócska csodaszer

Igaz, hogy a chia magot nehéz lecserélni, de adj esélyt helyette olykor a lenmagnak is! Magasabb az Omega-3 zsírsav tartalma, mint a ma olyan divatos azték zsályáé – ez a chia mag másik neve. A lenmagban megtalálhatóak egyebek mellett B-vitaminok, antioxidánsok, mangán, cink, lignán és szelén. Lassítja az érelmeszesedés folyamatát, Nagyon ízletes adaléka lehet turmixoknak, granoláknak vagy zsömléknek és kenyereknek.

A kókuszolaj igencsak megosztja a szakembereket, egyszer károsnak kiáltják ki, aztán mégis jótékonynak találják. Szerencsére kéznél van egy remek alternatíva: a repceolaj, amiben biztosan nem fogsz csalódni! A repce nemcsak sárga virágával örvendeztet meg, hanem a belőle sajtolt olaj is sok jó tulajdonsággal rendelkezik. Észak olívaolajának is nevezik, nem véletlenül: bővelkedik Omega-3 és Omega-6 zsírsavakban, továbbá E- és K-vitaminban. Egyensúlyban tarja a vércukor- és koleszterinszintet. Nem hőérzékeny, így nyugodtan használhatod sütésre és főzésre is, de salátadresszing alapanyagként is igazán jó választás.

Csipkebogyó – a kiapadhatatlan C-vitaminforrás

Az egyik legnépszerűbb superfood kétségtelenül a goji bogyó. Az ötcsillagos sárvári Spirit Hotel orvosa arra hívja fel a figyelmet, hogy ennek a népszerű gyümölcsnek szinte az orrunk előtt van a legjobb helyettesítője: a csipkebogyó. Ez a kis piros termés huszonkétszer több C-vitamint tartalmaz, mint felkapott társa. Elképesztő, nem igaz? Szerves savakat, ásványi sókat és pektint is magában rejt. Serkenti a vese- és epeműködést, támogatja az immunrendszert. Kedvező élettani hatása már régóta ismert, mégis egy ideje mellőzik. Húsából leggyakrabban tea, illetve szörp készül, de lekvár formájában is érdemes kipróbálnod!

