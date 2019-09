Határidőre kézbesítette a rezsiutalványokat a Magyar Posta

A megadott határidőre hétfőn befejezi a rezsiutalványok kézbesítését a Magyar Posta – közölte a posta az MTI-vel hétfőn. Az utalványokat 2020. március 31-ig lehet beváltani.

Az elmúlt hetekben a nyugdíjasok jelentős része már fizetett is rezsiutalvánnyal csekket a postákon. Eddig összesen már több mint 1,4 millió rezsiutalványt használtak fel 4,3 milliárd forint értékben a nyugdíjasok.

A kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett 4 hét alatt kézbesítette a rezsiutalványokat tartalmazó küldeményeket a több mint 2,5 millió jogosultnak. A munka szeptember 2-án kezdődött és szeptember 30-án fejeződött be. A postások naponta átlagosan több mint 130 ezer küldeményt juttattak célba, de többször is előfordult, hogy a napi mennyiség meghaladta a 230 ezer darabot.

A küldemények többségét a kézbesítéskor vették át az érintettek, a teljes mennyiséghez képest alacsony a letétben átvételre várakozó utalványok száma, kevesebb mint 2 százalék. A Magyar Posta tíz munkanapig őrzi az át nem vett küldeményeket, ezt követően visszaküldi azt a Magyar Államkincstárnak. Az ismételt kézbesítést november 30-ig lehet kérni az Államkincstártól.



Az ügyfelek jelentős része már a szeptemberi csekkek kifizetésénél használta a kapott rezsiutalványokat. Volt olyan nap, amikor több mint 150 ezer utalványt váltottak be a jogosultak. A tapasztalatok szerint a postákon rezsiutalvánnyal fizetett csekkek 60 százalékát villamosenergia számlánál használták fel, és 40 százalékban gázszámlát egyenlítettek ki vele.(MTI)