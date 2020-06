Hatalmas sikert aratott a magyar hi-tech okosasztal közösségi finanszírozási kampánya

Április végén indult a magyar hi-tech okosasztal, az AiT Smart One közösségi finanszírozási kampánya az Indiegogo-n, ami hatalmas sikert aratott: 693.004 dollárt (azaz több mint 213 millió forintot) sikerült összegyűjteni. Ezzel a cég minden idők legsikeresebb magyar közösségi tőkebevonási kampányát tudta megvalósítani. Az óriási siker világhírt is hozott, melynek köszönhetően sorban állnak az amerikai és távol-keleti disztribúciós partnerek, hogy a magyar fejlesztésű okosbútort a nemzetközi piacokon értékesíthessék.

Minden idők legsikeresebb magyar termékeként robbantott az Indiegogo platformján az AiT Smart One okosasztal, így a közösségi finanszírozási kampányt az eredeti 30-ról 60 napra hosszabbította a cég. Az állítható magasságú íróasztalok egyre keresettebbek itthon és világszerte is az egészségtudatos vásárlók körében, a magyar startup viszont új szintre emelte az okosbútor fogalmát. Az AiT asztalai saját applikációval kezelhetők, jelzik, ha itt az ideje megmozgatni magunkat munka közben vagy éppen beengedni egy kis friss levegőt a szobába vagy az irodába. Az alapfunkciók között található a vezeték nélküli töltés, illetve fitnesz- és stresszcsökkentő gyakorlatok sora, miközben a bútor felülete és megjelenése teljesen az egyéni ízlésünkre szabható. Az Indiegogo oldalon a kampány lezárását követően, továbbra is megvásárolható a magyar okosasztal.

Közösségi finanszírozástól a piacra lépésig

Ma már pontosan tudjuk, hogy a tartós ülőmunka komoly egészségkárosodáshoz vezethet – többek között mozgásszervi elváltozásokhoz, valamint keringési és idegrendszeri problémákhoz –, de a koronavírus által elindított távmunka-forradalom is távlatokat nyitott az AiT okosbútorai számára világszerte. Az amerikai piacon az egyik legígéretesebb lehetőséget az e-kereskedelemre és közösségi finanszírozásra specializálódott amerikai marketing céggel, a LaunchBoom–mal kötött szerződés jelenti. A kampány zárását követően ők segítik majd a magyar céget abban, hogy minél sikeresebben térhessenek át a klasszikus e-kereskedelmi értékesítésre.

„Nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy egy közösségi finanszírozási kampánnyal léptünk ki a nagyvilág elé. Óriási értéke van annak, hogy azonnali visszajelzést kaptunk a piactól, ráadásul a sikeres fogadtatás új lendületet adott a termékfejlesztésnek is. A tervek szerint már az idén többmillió dolláros értékesítési árbevételt tudunk realizálni, míg 2021-ben már ennek többszörösére számítunk” – fogalmazott

Szexi termék a Távol-Keleten az okosasztal

Miközben amerikai és ausztrál partnerekkel is folyamatosan tárgyalnak, egyelőre a Távol-Keletről érkezik a legkomolyabb érdeklődés az okosasztalok iránt. Várhatóan nyár végéig megszületik a megállapodás egy Vietnámban, Malajziában, Thaiföldön, Indonéziában, Tajvanon és Szingapúrban is kizárólagos értékesítési jogokat gyakorló dél-koreai vállalattal. Egy dél-koreai partner az értékesítési tevékenység mellett a gyártásba is szívesen bekapcsolódna, de a japán piacról is számos megkeresés érkezett, ahol a közösségi finanszírozás egy rendkívül népszerű piacra lépési formává vált.

Az AiT-nek Európában, és ezen belül a magyar piacon is komoly tervei vannak, az irodai munka forradalmából az itthoni cégeket sem szeretnék kihagyni. A gyártással kapcsolatban jelenleg több hazai vállalattal is tárgyalnak, ezen kívül a szállítmányozás, a csomagolástechnika, valamint a webshopfejlesztés terültén is magyar szereplőkkel dolgoznak együtt. Céljuk az, hogy minél több hazai szövetségest találjanak nagyratörő terveikhez.

„Habár jelenleg a piacra lépés és a nemzetközi értékesítés kihívásai foglalkoztatnak minket elsősorban, rengeteg tervünk van a jövőre nézve. Szeretnénk nyitni a gyerekek felé, hogy minél kisebb korban hozzászokjanak ahhoz, hogyan tanulhatnak az íróasztal mögött úgy, hogy közben az egészségük megőrzésére is odafigyelnek, ezen felül számos edukációs célú okosfejlesztést is be tudnánk építeni az asztalokba. Tervezünk olyan bútorokat, melyek a játék-és stream élményt helyezik a középpontba, de szeretnénk a prémium kategóriák felé is tovább nyitni” – teszi hozzá

