Hárommilliárd forintos beruházással új magánegészségügyi szolgáltató nyílt Budapesten

Hárommilliárd forintos beruházással új magánegészségügyi szolgáltató központ nyílt Budapesten, a Wáberer Medical Centerben (WMC) a mintegy 30 féle szakorvosi ellátás és a műtéti szolgáltatások mellett specializált központokat is létrehoztak.

A főváros XII. kerületében 2500 négyzetméteren kialakított központban teljes képalkotó és labordiagnosztikai eszközpark, két műtő és 15 ágyas fekvőbeteg részleg várja a betegeket – mondta az intézményt bemutató sajtótájékoztatón Wáberer György, a WMC névadó tulajdonosa.

A logisztikai iparágból ismert nagyvállalkozónak 70 százalék körüli tulajdonrésze van a központban. Mint mondta, a beruházást 1 milliárd forintos saját tőkéből és 2 milliárd forintos hitelből valósították meg. A tervek szerint két éven belül az árbevétel elérheti az évi 2,5-3 milliárd forintot, és 10 éves megtérülést várnak. Magánbetegekre és vállalati megbízásokra számítanak, közfinanszírozott ellátást nem nyújt a WMC – közölte.

Wáberer György elmondta: fontos, hogy a betegek a lehető legrövidebb úton érhessék el azt az ellátást, amire szükségük van, ez a WMC üzleti modelljének egyik alapja. Kiemelte emellett a prevenciós szemlélet erősítését, példaként említette, hogy kedvező árú szűrési csomagokat kínálnak majd a fiataloknak.



Mári Róbert, a WMC ügyvezető igazgatója a magyar magánegészségügyi piacon egyedülállónak nevezte az intézményben kialakított Walk-in Centert, ahol bejelentkezés nélkül kaphatnak azonnali ellátást az akut betegséggel vagy sérüléssel érkező betegek. A központban rendelkezésre áll az azonnali betegellátáshoz szükséges infrastruktúra, szakorvosi és diagnosztikai háttér.A Walk-in Centerben nemcsak ellátják, de intézményen belül a megfelelő specialistához is irányítják betegeket. Az ügyvezető igazgató úgy fogalmazott, ezzel elkerülhető a magánegészségügyben is gyakori “bolyongás a rendszerben”, nem a betegnek kell eldöntenie, milyen szakorvoshoz forduljon. Mári Róbert szerint ez az ügyfélbarát megközelítés versenyelőnyt biztosíthat számukra a hazai magánegészségügyi piacon.A hatékony betegirányítás szempontjából ugyancsak fontosnak nevezte, hogy a 2500 négyzetméteres budai központban végeznek el minden vizsgálatot és kezelést.A központ az év elején indította az első rendeléseket, a koronavírus-járvány miatti leállás után már teljes üzemben dolgozik.A WMC-n belül működik a Wáberer Ortopédiai és Mozgásszervi Centrum (WOC), amelynek specialistái az esetlegesen szükséges műtéti beavatkozások után a rehabilitációs időszakban is végigkísérik a különféle mozgásszervi problémákkal hozzájuk forduló betegek gyógyulását. A napokban kezdte tesztüzemét a WMC másik specializált központja, a Wáberer Kardiológiai Centrum.A WMC-ben 70 főállású és közreműködő orvos dolgozik, közülük 15-en külföldről költöztek haza.(MTI)