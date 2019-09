Háromhavi csúcsra nőtt a kínai szolgáltatóipar teljesítménye augusztusban

Háromhavi csúcsra nőtt a szolgáltatási szektor teljesítményének növekedési üteme augusztusban Kínában a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató közös felmérésének szerdán közölt adatai szerint.

A kínai szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 52,1 pontra emelkedett augusztusban az előző havi 51,6 pontról. Elemzők 52,0 pontra számítottak.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig csökkenését jelzi. A kínai szolgáltatási ágazat beszerzésimenedzser-indexe 2005 vége óta egyetlen egy hónapban sem került 50 pont alá.

Augusztusban az új megrendelések növekedése hajtotta a szektort: a megrendelések állományának bővülése négyhavi csúcsra futott fel, de ezen belül az exportmegrendelések lassabban nőttek mint júliusban, valószínűleg az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek éleződése miatt.

Ezzel együtt a foglalkoztatottság az utóbbi egy évet tekintve a legnagyobb mértékben bővült augusztusban, ez pedig jó hír a kormánynak, mert a feldolgozóipar lassulása közel 30 éves mélypontra nyomta le a gazdasági növekedést.



A feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat is magában foglaló kompozit beszerzésimenedzser-index a júliusi 50,9 pontról 51,6 pontra nőtt, ami április óta a legjobb érték.A kínai gazdaság teljesítménye egyértelműen javult augusztusban, különösen a foglalkoztatottság terén. A jelekből ítélve a kormány gazdaságösztönző intézkedései fokozatosan fejtik ki hatásukat – mutatott rá Csung Cseng-seng, a CEBM gazdaságkutató csoport közgazdásza az adatokat kommentálva. Hozzátette, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus azonban továbbra is terhet jelent, és az üzleti bizalom nyomott maradt.A vártnál jobb kínai szolgáltatási BMI fellendítette a kockázatvállalási hajlandóságot Ázsiában és a csendes-óceáni térségben szerdán. Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,18 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 1,16 százalékos nyereségben zárt, míg az ausztráliai S&P/ASX 200 0,31 mínuszban fejezte be a kereskedést. A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,93 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 0,69 százalékos pluszban zárt. Hongkongban zárás előtt húsz perccel 4,25 százalékos nyereségben állt az irányadó index, a meredek emelkedés mögött az a sajtóértesülés áll, hogy Carrie Lam kormányzó hamarosan bejelenti a több mint három hónapja tartó, erőszakba torkolló tüntetéseket kiváltó kiadatási törvényjavaslat visszavonását.(MTI)