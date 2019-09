HÃ¡romÃ©vi mÃ©lyponton a brit inflÃ¡ciÃ³

Váratlan mértékű lassulással háromévi mélypontra süllyedt a brit infláció. A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdai adatismertetése szerint a lakhatási költségek nélkül számolt fogyasztói árak 1,7 százalékkal voltak magasabbak augusztusban, mint egy évvel korábban.

Júliusban 2,1 százalékos tizenkét havi inflációt mértek Nagy-Britanniában.

Az előzetes elemzői konszenzus átlaga augusztusra 1,9 százalékos éves inflációt valószínűsített a teljes kosárra számolva.

2016 vége óta az augusztusi volt a legalacsonyabb tizenkét havi brit infláció.

A múlt havi adat azt is jelenti, hogy az éves brit infláció a Bank of England célszintje alá lassult.

A brit kormány által a brit jegybank számára előírt éves inflációs cél 2 százalék.

Az ONS felmérése szerint a vártnál meredekebb múlt havi lassulás fő tényezői között volt egyes szolgáltatások árainak csökkenése, illetve bizonyos ruházati termékek áremelkedésének lassulása.

Londoni pénzügyi elemzők szerint azonban a továbbiakban a brit politikai fejlemények lesznek az inflációs pálya elsődleges meghatározói.



Az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) brit gazdasági folyamatokkal foglalkozó vezető közgazdásza, Marina Mensah-Afoakwah a friss inflációs adatok szerdai ismertetése után kifejtette: az infláció irányának legnagyobb egyedi tényezője a brit EU-tagság megszűnési folyamatának (Brexit) kimenetele lesz.A szakértő szerint miután Boris Johnson miniszterelnök felfüggesztette a parlamenti ülésszakot, és a törvényhozásnak így nincs módja a Brexit-folyamat befolyásolására, a rendezetlen, megállapodás nélküli Brexit kockázata folyamatosan növekszik.A londoni parlamentben még az ülésszak lezárása előtt sikerült elfogadtatni azt az ellenzéki kezdeményezést, amely megtiltja, hogy a kormány megállapodás nélkül léptesse ki az Egyesült Királyságot az EU-ból október 31-én, és előírja, hogy megállapodás híján Johnsonnak kezdeményeznie kell az EU-nál a kilépés elhalasztását három hónappal, vagyis 2020. január 31-ig.Johnson az elmúlt napokban azonban többször is határozottan leszögezte, hogy semmilyen körülmények között nem hajlandó kezdeményezni az Európai Uniónál a kilépés elhalasztását, akkor sem, ha nem születik új megállapodás a Brexit feltételrendszeréről.A CEBR vezető közgazdászának szerdai elemzése szerint ebben a helyzetben a font valószínűleg tovább gyengül, és ez az infláció kiugró gyorsulásának veszélyével jár a brit gazdaságban.A szakértő szerint a CEBR minden tényezőt egybevetve azzal számol, hogy a tizenkét havi infláció az év végéig 2 százalékra emelkedik vissza.(MTI)