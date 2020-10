Háromévi csúcson a brit munkanélküliség

Több mint háromévi csúcsra emelkedett a munkanélküliségi ráta Nagy-Britanniában, elsősorban a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai miatt.

A brit statisztikai hivatal (ONS) keddi jelentése szerint az augusztussal zárult három hónapban átlagosan 4,5 százalékos volt a bejegyzett állástalanok aránya Nagy-Britanniában, 0,6 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban és 0,4 százalékponttal magasabb, mint az előző mozgó háromhavi időszakban.

Az ONS kimutatása szerint a június és augusztus közötti időszakban átlagosan 1,52 millió volt a bejegyzett munkanélküliek száma a gazdaságilag aktív felnőtt lakosságon belül, 209 ezerrel több, mint a tavalyi azonos időszakban.

Háromhavi összevetésben 138 ezerrel emelkedett az állástalanok száma, amely 2017 eleje óta nem volt olyan magas, mint a vizsgált időszakban.

A statisztikai hivatal keddi adatsorából kitűnik az is, hogy szeptemberben 673 ezerrel kevesebben voltak aktív alkalmazotti állományban, mint márciusban.

A brit kormány március végén szigorú korlátozásokat rendelt el a koronavírus-járvány megfékezése végett.

Ezt a brit gazdaság is súlyosan megszenvedte: a végleges adatok szerint az idei második negyedévben 19,8 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék (GDP) az első három hónaphoz viszonyítva.

Ez példátlan mértékű visszaesés azóta, hogy 1955-ben megkezdődött a negyedéves összevetésű GDP-adatok rendszeres közlése Nagy-Britanniában.

A júniussal zárult három hónap a második olyan negyedév volt egymás után, amelyben visszaesett a brit gazdaság teljesítménye, az idei első naptári negyedévben ugyanis 2,5 százalékkal csökkent a brit hazai össztermék. Ez azt jelenti, hogy a brit gazdaság hivatalosan is recesszióban van, mivel a konszenzusos meghatározás szerint egy gazdaság akkor kerül technikai recesszióba, ha teljesítménye két egymást követő negyedévben csökken.



A statisztikai hivatal keddi adatsora szerint az augusztussal zárult három hónapban rekordütemben, 114 ezerrel nőtt a vállalatok által bejelentett, korábban nem tervezett elbocsátások száma az előző mozgó háromhavi időszakhoz képest.Londoni makrogazdasági elemzők várakozása szerint a negatív foglalkoztatottsági folyamatok korántsem értek véget.Paul Dales, az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics brit gazdasági kérdésekkel foglalkozó főközgazdásza az új munkanélküliségi adatok keddi ismertetése után összeállított előrejelzésében közölte: a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó újabb korlátozások néhány hónapra megakaszthatják az éppen elindult gazdasági kilábalást, és ennek következtében 7-8 százalékra is emelkedhet a munkanélküliségi ráta Nagy-Britanniában.(MTI)