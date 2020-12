Háromévi csúcson a brit gyáripar aktivitása

A kedden ismertetett friss adatok alapján csaknem három éve nem mért csúcsra emelkedtek a brit feldolgozószektor aktivitásának mérőszámai.

Elemzői vélemények szerint ebben nem csekély szerepe van annak, hogy továbbra is bizonytalanok az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszerének feltételei, és ebben a környezetben a vállalati szektor bizonyos beszerzéseket előbbre hozott.



Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit gyáripar szezonálisan kiigazított beszerzésimenedzser-indexe (BMI) novemberben 55,6 volt az októberben mért 53,7 után.Az 50 alatti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának csökkenését, az 50 feletti mutatók az adott ágazat tevékenységének élénkülését jelzik. Így a brit feldolgozószektor novemberi BMI-indexe a gyáripari tevékenység lendületes bővülésére vall.Az IHS Markit elemzői kiemelik, hogy a brit feldolgozószektor aktivitási mérőszáma immár hat hónapja megszakítás nélkül emelkedik és 35 hónapja nem mért csúcson jár.A ház kiemeli ugyanakkor azt is, hogy e hónap végén lejár a brit EU-tagság januári megszűnése után kezdődött átmeneti időszak, amely alatt a kétoldalú kereskedelemben a brit kilépés (Brexit) előtti szabályozás maradt érvényben. Az átmenet végének közeledtével emelkedett a brit feldolgozóipari vállalatok uniós exportja, mivel az EU-ban honos kereskedelemi partnerek számos beszerzést előbbre hoztak, emellett a brit vállalatok is nyersanyagokat, gyártási részegységeket készleteznek – áll az IHS Markit elemzésében.Duncan Brock, a CIPS csoportigazgatója a novemberi feldolgozóipari BMI-index keddi ismertetetéséhez fűzött kommentárjában úgy fogalmazott: a pánikvásárlásokat leszámítva nem sok minden utal a számokban arra, hogy a szektor fellendülése 2021-ben is fenntartható lesz.Brock szerint ha nem születik szabadkereskedelmi megállapodás az EU-val és emiatt áruforgalmi fennakadások lesznek a határokon, az új üzleti megrendelések értéke szabadesésszerű zuhanásba kezdhet.Hozzátette: amíg nem tisztázódik, hogy milyen egyezség lesz az unióval, a brit gazdaságot a tartós recesszió kilátása terheli.A brit kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő és a felelős költségvetési politika felett őrködő szervezet (Office for Budget Responsibility, OBR) legújabb modellszámításai azt valószínűsítik, hogy a brit hazai össztermék (GDP) az idén 11,3 százalékkal zuhan.Az OBR kimutatása szerint ilyen mértékű visszaesésre 1709 rendkívül zord tele óta nem volt példa a brit gazdaságban.(MTI)