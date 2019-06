Három Superbrands díjat nyert a Procter&Gamble

A Randstad legjobb munkahely díj elnyerése után a Procter&Gamble vállalatot újabb megtiszteltetés érte. A cég ezúttal három Superbrands díjat nyert: elismerést kapott az Old Spice és a Gillette, valamint a P&G, mint vállalat is elnyerte a nemzetközileg is rangos díjat.

A Superbrands programot a Brand Council független szervezet hozta létre 1995-ben Nagy-Britanniában. 2000-ben az alapítók elindították a B2B márkákra összpontosító Business Superbrands programot is. A nemzetközi program keretében a legkiválóbb fogyasztói és üzleti márkák részesülnek díjazásban. Magyarországon 2004 óta létezik a Superbrands program, 2019-ben tizenötödik alkalommal a legkiválóbb fogyasztói márkák, tizenkettedik alkalommal pedig a legkiválóbb üzleti márkák (Business Superbrands) részesülnek díjazásban. Ma már közel 90 országban jelent különleges minősítést a Superbrands cím, amelyet idén a P&G háromszorosan is elnyert.

Az 1934-ben alapított Old Spice 85 éves ikonikus, férfiaknak szánt illatszerekre és kozmetikumokra szakosodott amerikai kozmetikum márka. Az izzadásgátló deo stift és férfi tisztálkodási termékei mára már a legtöbbet értékesített termék a férfiak körében, bármely korosztály számára.





A vállalat második idei díjazottja a Gillette több mint 110 éve nyújt precíziós technológiát és páratlan termékteljesítményt a borotválkozás terén. A borotválkozás és a testápolás, illetve a bőrápolás és az izzadásvédelem érdekében a Gillette széles választékát kínálja a borotváknak, borotválkozó géleknek, a bőrápoló, illetve a borotválkozás utáni termékeknek, izzadásgátlóknak, dezodoroknak és tusfürdőknek.

A P&G idén vállalatként is Business Superbrands elismerésben részesült, amely az olyan magyarországi cégeket díjazza, amelyek nem elsősorban a fogyasztókkal, hanem vállalkozásokkal, szervezetekkel állnak kapcsolatban. Ez a díj a Procter & Gamble márkái feletti ernyőszerepét, partnerei és munkavállalói, valamint a közösségekért tett erőfeszítéseit jutalmazta, számításba véve az etikus üzleti magatartást, kiemelkedő hazai kommunikációs és márkaépítési gyakorlatát.

A Superbrands és Business Superbrands programban – az üzleti és a fogyasztói márkák esetében is – évről évre bővül a márkák adatbázisa, és bővül a róluk gyűjtött információk köre is. A márkák gyűjtésénél fontos kiindulópont az országos védjegyadatbázis, az üzleti márkák esetén pedig a Bisnode-adatbázis, amely Európa vezető cégminősítő és digitális üzleti informácószolgáltató vállalata, 19 piacon van jelen és Európa egyik legnagyobb üzletiintelligencia-szolgáltatójaként működik. Emellett online kutatás és egyéb adatgyűjtés is segíti a jól teljesítő márkák felkutatását. A Business Superbrands program az üzleti szektor (B2B) márkáinak legkiválóbbjait emeli ki, azaz olyan magyarországi cégeket, illetve márkákat, amelyek vállalkozásokkal, szervezetekkel is kapcsolatban állnak.

Valamennyi országban kiemelt szerep és felelősség hárul a zsűrire, ezért kizárólag elismert szakemberek kerülhetnek be a bizottságba. A Superbrands díj odaítéléséről egy többlépcsős előszűrést követően az összesen 45 tagú, független, marketingszakmai és vállalatvezető szakemberekből álló bizottság, a Superbrands Magyarország Szakértői Bizottsága dönt a minden évben. A döntéshozók figyelembe veszik az adott brand tradícióját, történelmét, piaci szereplését, a márka reputációját, a vállalat goodwilljét, etikai megítélését, közismertségét, tudatos innovációját, márkastratégiáját, márkaépítési gyakorlatát.

„Hisszük, hogy a minősítés, amelyet vállalatunk és két márkánk elnyert, nemcsak biztonságot, de garanciát is nyújt vásárlóink, ügyfeleink mindennapi választásához. A díj olyan pozitív visszajelzés, amely szakmai alapon emeli ki a legjobbakat.” – mondta Krubl Yvette, a P&G közép-európai régiójának kommunikációs vezetője.

„A márkák életében rendkívül fontos minden értéket teremtő kezdeményezés. A Superbrands díj lényeges a márkaépítésben, hiszen rámutat egy adott márka értékére. Az elmúlt években a piacon erőteljes hatalmi átrendeződés történt a márkagyártók és a fogyasztók között. A web2 korában a fogyasztónak sokkal több eszköze van arra, hogy a márkarengetegben eligazodjon, egy klikkeléssel márkákat emelhet fel a semmiből és márkákat dönthet porba. Ezért napjainkban már nem elég pusztán jó termékeket gyártani, a következetes márkaépítéshez etikus vállalati magatartás, transzparencia, és a fogyasztók partnerként való kezelése is hozzátartozik.” – tette hozzá Fekete Zoltán, a Magyar Márkaszövetség főtitkára.

A Procter&Gamble közel 70 országban van jelen világszerte, és kínál a fogyasztóknak megbízható, minőségi márkákat termékportfóliójával, mint amilyen az Always®, Ariel®, Jar®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers® vagy a Pantene®. Magyarországi üzleti tevékenységét 1991-ben vezette be, jelenleg egy irodával, globális üzleti szolgáltató egységgel és két gyárral rendelkezik vidéken.