Három iparág, amely most a legtöbbet tehet a koronavírus elleni védekezésben

Jelenleg mindenki a védőoltás feltalálását és a gyógyszeres megoldást keresi a koronavírus legyőzése érdekében. De addig, amíg ez nem következik be, mely iparágak és mi tehetnek annak érdekében, hogy felvegyék a kesztyűt, és támogassák a vírus elleni harcot. Azok a lépések, amelyeket lehetett tenni már megtörténtek: home office, házhozszállítás szigorú óvintézkedések mellett, social distancing, online vásárlások előnyben részesítése. Mi a következő lépés?

1, Kozmetikai iparág

Amíg az emberi szervezeten belüli megoldások nem születnek, addig az átlagosnál is nagyobb a felelőssége a testfelületen kívüli megoldásoknak. A bőrön keresztül a tiszta alkoholos, klóros, hipós behatás igen károsan befolyásolja a bőrünket a kétségkívül ismert előnyök mellett. Ezek mindennapos használhatósága hosszabb távon tarthatatlan lesz. A kozmetikai ipar válhat akár az első védvonal fontos részévé, amennyiben sikerül olyan termékeket előállítania, amelyek egyszerre védik a szervezetünket és bűrünket is. Ilyen azonban kevés létezik manapság, ami azonnali lehetőséget teremt a kozmetikai gyártók K + F részlegei számára. Jakabovics Tibor, vegyész, egy biotechnológiai kutatóintézet és egyben egy magyar tulajdonú nemzetközi kozmetikai vállalat tulajdonosa szerint van mód arra, hogy a két szempontot egyszerre érvényesítsük a technológiai eljárások során a nélkül, hogy kozmetikai minőség csorbulna. A vállalat a világjárvány kitörése után azonnal átvizsgálta termékportfólióját már ilyen szempontokat is mérlegelve, és új cselekvési tervet határozott meg.

A ruhák esetében ismerünk már vízlepergető, belülről melegítő, izzadtságelvezető ruhákat. Most itt az idő, hogy a ruhák külső felületein alakítsunk ki olyan felületeket, amelyek képesek gyorsan lepergetni vagy akár megölni a vírusokat. Közel sem lehetetlen vállalkozásról van szó, a természetes és a műszálas textíliák is keverhetőek vegyi anyagokkal, célszerű most a vállalatoknak erre nagy figyelmet fordítaniuk. Aki először rámozdul erre, az jót tesz a környezetével, és marketing előnyt is képes kovácsolni belőle. A Business & Life Hír- és Cikkügynökség által megkérdezett szakértő szerint nem olyan egyszerű egy ilyen léptékű technológiai fejlesztés, ráadásul a ruházati cégek inkább az az öko-tudatosság irányába mozdulnak, és az anyagokban és azok bevonatában is kiirtják a nem természetes „összetevőket”, azaz egy ilyen trend ellene menne az eddigi folyamatoknak. Ráadásul jelenleg a visszaeső kereslet határozza meg a vállalatok gondolkodását, így nagyon erősnek kell lennie annak a vállalkozásnak, amelyiknek most lesz energiája egy ilyen különleges innovációval foglalkozni. Az elképzelés mindemellett figyelemre méltó, és érdemes vele foglalkozni a szakértő szerint.

Ma már egyes állami hivatalok is nagyon helyesen öt napos karanténban tartanak dokumentumokat, mielőtt kiengednék annak érdekében, hogy ne terjedhessen a vírus. A takarítási protokollok azonban nem nagyon változtak, pedig egyes vírusok akár öt napig is élhetnek az irodákban és lakóhelyeken megszokott felületeken. Az első védvonal fejlesztésének elengedhetetlen része tehát olyan takarító anyagok gyártása és olyan takarítási módszerek alkalmazása, illetve új takarítási eljárások bevezetése, amelyek teljesítik a fenti feltételeket. A tisztítószergyártóknak olyan kombinált anyagokat kell kifejleszteniük, amelyek nem csak tisztítanak, hanem védenek is vírusoktól. A görög tulajdonú, Közép Európában jelentős piaci pozíciókat elfoglaló Sarantis marketing menedzsere, Deli Károly szerint a tisztító anyagok egy része már ma is alkalmas arra, hogy érzékeny felületeken a tisztítás és fertőtlenítés mellett a vírusokkal szemben is hatékonyak legyenek, de ki lehetne szélesíteni ezt a kört például a bútorápolás területére is. A tisztítóeszközök területén is aktív cég fokozottan figyeli a piaci fejleményeket és a technológiai változásokat, és már tervezi az új kihívásokra reagáló innovációk bevezetését.

Nem a megváltást kell tehát várni. Először a fenti három cél megvalósításán célszerű túl lenni, és utána érdemes majd igazán figyelni a vírus szerkezetének szétbombázását célzó kísérletekre. Amíg utóbbiak folynak, addig is milliárdoknak van szüksége egy új típusú, hatékony védelemre.