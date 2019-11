Három évre biztosított a sportújságíró-díjak pénzjutalma

A magyar sport- és kultúrtörténet egyik csúcsteljesítménye volt az 1953-ban Anglia ellen aratott 6:3-as futball győzelmünk. Az eseményt a nemzetközi sportszakma és sajtó is az Évszázad Mérkőzéseként tartja számon. A nap megismételhetetlen élményét magyarok millióihoz juttatta el Szepesi György szintén feledhetetlen sportközvetítése. A londoni meccs évfordulóján, november 25-én, tisztelegve a kiváló elődök előtt, jelentik be a Provident Pénzügyi Zrt., a Magyar Sportújságírók Szövetsége és a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány új együttműködését.

A megállapodás értelmében a magyar sportújságírók szakmai díjai mellé felajánlott pénzjutalmak összege emelkedni fog, s azok fedezetét három évre a Provident Pénzügyi Zrt. nyújtja. A legrangosabb sportújságírói elismerés, a Puskás Alapítvány által évente adományozott Szepesi-díj nettó pénzjutalma egymillió forintra nő az Östreicher Emil-díjéval együtt. A következő években a Provident Pénzügyi Zrt. biztosítja az MSÚSZ szakmai díjaival, így az Életműdíjjal, a Feleki-díjjal, a Gyulai-díjjal, a Németh Gyula-díjjal, az új alapítású Farkas József-díjjal és a Nívódíjakkal járó pénzjutalmak anyagi hátterét, egyúttal Provident részt vesz majd a Szombathy István-ösztöndíjak finanszírozásában is.

A Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége törekszik arra, hogy az általa kiadott szakmai kitüntetések rangját, súlyát növelje, és ezt tükrözze az erkölcsi elismerés mellett járó pénzjutalom is. A mai napon Szirmák Botond, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója és Szöllősi György, az MSÚSZ, valamint a Puskás Alapítvány elnöke olyan megállapodást írtak alá, amely hosszú távon teszi lehetővé a kiváló sportújságírók növekvő anyagi elismerését. A partnerek az említett díjak átadására szervezett alkalmak, valamint az évenkénti Sportújságíró-kongresszusok és az Év Sportolója Gála kapcsán is együtt fognak működni.















Magyar Sportújságírók Szövetsége:

A sporttal foglalkozó hazai újságírók először 1909 tavaszán hoztak létre hivatalos, országos szervezetet, a Magyar Sport Hírlapírók Szindikátusát, így a ma mintegy nyolcszáz tagot számláló szakmai szervezet a világ egyik legrégebbi hasonló szövetségeként innen eredezteti magát és az idén 110 éves jubileumát ünnepelte. A magyar szakírók ott voltak a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) 1924-es párizsi megalapításánál is, és tisztségviselői Vadas Gyulától Gyulai Istvánig később is fontos szerepet játszottak a világszervezet történetében. Jelenleg dr. Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ alelnöke tagja az AIPS végrehajtó bizottságának, Szöllősi György MSÚSZ-elnök pedig az AIPS európai szekciójának az alelnöke, s közös munkájuk eredményeként jövőre Budapest rendezheti az AIPS 83. kongresszusát és a Sport Médiadíjak globális díjátadó ünnepségét. Az MSÚSZ a 2015-től ismét többnapos, éves kongresszusai keretében adja át szakmai díjait, amelyek ugyancsak 2015-től kivétel nélkül pénzjutalommal is járnak. 2017-től a Németh Gyula-díjat is az MSÚSZ adja ki, átvéve az erre a célra létrejött alapítvány korábbi feladatát. Az MSÚSZ magyar vonatkozású sporteseményekről történő tudósítások segítésére 2015 óta működteti a Csillag Imre-ösztöndíjprogramot, a nehéz helyzetbe kerülő kollégák támogatására a Szombathy István-ösztöndíjprogramot, 2018 óta pedig sport témájú könyvek, kiállítások, konferenciák támogatására a Nagy Béla-programot. A szövetség 2018-ban költözött jelenlegi székhelyére, a Testnevelési Egyetemre, ahol az elnöki irodát Vadas Gyuláról, a főtitkári szobát Gyulai Istvánról, az elnökségi tárgyalótermet pedig Szepesi Györgyről nevezte el.

Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány:

Az alapítványt a világhírű magyar labdarúgó, Puskás Ferenc özvegye, Puskás Ferencné Hunyadvári Erzsébet hozta létre 2015-ben, a kuratóriumba olyan, a férje emlékének ápolásában elkötelezett, a család szűk baráti köréhez tartozó futballszakembereket, sportdiplomatákat kérve fel három kontinensről, akik azóta is segítik a kezdeti törekvéseket. Az alapítvány minden évben átadja a Szepesi- és az Östreicher Emil-díjat egy magyar sportújságírónak és egy már elhunyt labdarúgó olyan családtagjának, aki a nyugodt családi háttér megteremtésével hozzájárult az illető magyar futballista sikereihez. A két kitüntetés az alapító, Puskás Ferencné szándéka szerint egy-egymillió forintos pénzjutalommal jár. Az alapítvány segíti a Puskás életművét bemutató nagyjátékfilm előkészületeit és minden, a legismertebb magyar embernek méltó emléket állító kezdeményezést.

A Provident Pénzügyi Zrt.-ről:

A Provident Pénzügyi Zrt. a londoni és varsói tőzsdén jegyzett International Personal Finance (IPF) nemzetközi pénzügyi vállalatcsoport égisze alatt működik, Magyarországon immár 18 éve meghatározó szereplője a személyi kölcsönök piacának. Az IPF tizenegy országban 2,4 millió ügyféllel rendelkezik, a magyar Provident 3.000 munkavállalója révén 230.000 ügyfelet szolgál ki. A cég elsősorban a kisebb összegű, rövid futamidejű, heti törlesztésű kölcsöneiről ismert; ám a hagyományos, átutalással folyósított személyi hitel mellé a magyar piacon egyedülálló módon opcionális otthoni kiszolgálást is kínál ügyfeleinek. A Provident az elmúlt években összesen 9 alkalommal nyerte el a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban díjat, két alkalommal a Magyarország Legjobb Munkahelye címben részesült. A munkatársak a vállalat fennállása óta több mint 80.000 munkaórában segítettek önkéntesként oktatási, egészségügyi és szociális intézményeket szerte az országban.

2014-ben a Provident Pénzügyi Zrt. a Figyelő hetilappal közösen megalapította a Provident Társadalmi Hasznosság Díjat. Az elismerés azzal a céllal jött létre, hogy tevékenységükkel a társadalom egészére pozitív hatást gyakorló, más vállalkozások számára példát mutató cégeket ismerjen el.