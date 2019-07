Három és fél éves mélyponton a gazdasági hangulat az euróövezetben

Három és fél éves mélypontra csökkent júliusban a gazdasági hangulat az euróövezetben, az üzleti klíma mutatója pedig hat éves mélypontot ért el az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (DG EcFin) kedden publikált jelentése alapján.

A DG EcFin (Directorate-General Financial and Economic Affairs) gazdasági hangulatindexe (economic sentiment index, ESI) júliusban 102,7 pontra csökkent az előző havi 103,3 pontról. A piac 102,6 pontot várt júliusra.

A júliusban elért 102,7 pont a legalacsonyabb érték 2016 márciusa óta. A legnagyobb csökkenés Németországban következett be, 2,4 ponttal 100,2 pontra. A legnagyobb növekedést Hollandia érte el 102,8 pontról 104,5 pontra.



A feldolgozóiparban a hangulatindex 1,8 ponttal mínusz 7,4 pontra csökkent, de a szolgáltatóiparban is romlott a hangulat, a mutató 10,6 pontra csökkent a júniusi 11,0 pontról. A fogyasztói hangulat viszont javult, a mutató mínusz 6,6 pontra emelkedett mínusz 7,2 pontról.Az üzleti klíma (business climate index, BCI) mutatója az euróövezetben 0,29 ponttal csökkent júliusban mínusz 0,12 pontra, ami 2013 szeptembere óta a legalacsonyabb érték. A piac 0,08 pontot várt júliusra. A cégvezetők megítélése a termelésre, megrendeléseikre, kilátásaikra és exportmegrendeléseikre vonatkozóan egyaránt romlott júliusban. Kizárólag készleteiket ítélték meg a korábbinál kedvezőbben.



