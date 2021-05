Harminc százalékkal nőtt a repülőtéri áruforgalom az év első harmadában

Januártól áprilisig 56,2 ezer tonna légiárut szállítottak a ferihegyi repülőtéren keresztül, körülbelül 30 százalékkal többet, mint 2020 és 2019 első négy hónapjában – derül ki a Budapest Airport repülőtéri értesítőjéből, amelyet pénteken juttattak el az MTI-hez.

Kiemelték: az előrejelzések szerint idén akár a 150 ezer tonnát is elérheti a légiáru-forgalom.

A Budapest Airport áprilisban együttműködési megállapodást kötött a Magyarország és Kína közötti légi Selyemút létrehozása céljából – idézték fel utalva arra, hogy annak nyomán további áruforgalom-növekedésre lehet számítani.

Arról is tájékoztattak, hogy a Budapest Airport megkezdte a repülőtéri cargo környezet és a BUD Cargo City további bővítésének előkészületeit annak érdekében, hogy hosszú távon is világszínvonalú környezetet biztosítson.

A repülőtéren áprilisban kevesebb mint 65 ezren utaztak át, ami 95 százalékos csökkenést jelent a koronavírus járvány elterjedését megelőző, 2019-es év azonos időszakához képest – közölték. Tavaly áprilisban a forgalom a 10 ezer utast sem érte el – tették hozzá.

A Budapest Airport felhívta a figyelmet arra, hogy áprilisban számos légitársaság jelentette be járatai újraindulását. A korlátozások csökkenésével vagy eltűnésével, várhatóan megindulhat a forgalom jelentősebb növekedése – jegyezték meg. A repülőtér üzemeltetője elsőként a rövid távú, európai légi összeköttetések újraindulására számít, míg a hosszabb távú, tengerentúli járatok visszatérése később várható.



Az értesítőből az is kiderül, hogy a Budapest Airport hónapok óta készül a növekvő forgalom kiszolgálására. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren két év alatt 60 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg: átadták az új utasmólót, átalakultak és megújultuk a belső terek.Chris Dinsdale, a Budapest Airport közelmúltban kinevezett új vezérigazgatója a hírlevél szerint az AIRportal.hu-nak adott interjúban elmondta, hogy 2025-ben kezdődhet el az új utascsarnok megépítése, addig egy móló hozzáépítésével ideiglenesen megnyílhat az 1. Terminál.(MTI)