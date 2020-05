HarmadÃ¡ra csÃ¶kkent a kÃ³rhÃ¡zban kezelt fertÅ‘zÃ¶ttek szÃ¡ma

Harmadára csökkent a kórházi ápolásra szoruló aktív fertőzöttek száma, akiknek eddig csaknem felét kezelték egészségügyi intézményben – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília közölte: az 1673 aktív fertőzöttből 568-at ápolnak már csak kórházban, és közülük 46-an vannak még lélegeztetőgépen.

Az elmúlt egy-két napban egy nagyon mérsékelt, de egyértelmű emelkedés volt igazolható a járványügyi számadatokban – jelezte. Ezért felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki tartsa be a korlátozások enyhítését követően is az alapvető védekezési szabályokat.

A tisztifőorvos elmondta, hogy hétfőtől új járványügyi szabályok és értékelésmód lépett életbe, Budapestet és a vidéket külön figyelik. Az adatok szerint az aktív fertőzöttek megoszlása a főváros és a vidék között 45-55 százalék. Az elhunytaknak a 62 százaléka van Budapesten nyilvántartva, a gyógyultaknak pedig a 45 százaléka; az 1400 gyógyult közül Budapesten regisztráltak 636-ot, vidéken 764-et – ismertette.

Müller Cecília kifejtette: a Magyarországon igazolt fertőzöttek közül 462-en haltak meg – hétfőre 11-gyel emelkedett a számuk -, ők általában valamilyen krónikus betegségben szenvedtek, igen alacsony azok aránya, akik esetében nem tártak fel valamilyen alapbetegséget. Az elhunytak jellemzően 60 éven, de leginkább 80 éven felüliek voltak.



A koronavírus-járvány kezdete óta százezer lakosra vetítve Magyarországon 36,2 volt a fertőzöttek száma. Ez az arány Budapestre vonatkozóan 95, Fejér megyére 85,9, Zala megyére 83,4, Komárom-Esztergomra vetítve 66,2, Pest megyére pedig 37,2 – sorolta.Müller Cecília felidézte, hogy hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatásokat lehet igénybe venni, ismét végezhetők a tervezett műtétek, beavatkozások a krónikus és a kúraszerű ellátások területén, továbbá lehetőség van a nem népegészségügyi célú szűrővizsgálatokra is. Minden esetben szükség van azonban telefonos időpont-egyeztetésre.A kórházakban újabb ágyak szabadultak fel, a koronavírus-fertőzés miatt korábban lefoglalt ágyak harmada már igénybe vehető, kiemelten is a jelentős halálozási oknak számító szív- és érrendszeri betegségben szenvedők ellátására. Módszertani ajánlásokat dolgoztak ki, ebben az Országos Kardiológiai Intézet is részt vett, hogy szakmailag és járványügyi szempontból is biztonságos és szakszerű legyen az ellátás – ismertette az országos tisztifőorvos.Részletesen foglalkozott a táborok megtartásának lehetőségével is, kiemelve, hogy egyelőre napközbeni ellátást biztosító táborokat lehet szervezni, a bentlakásos és a vándortáborokról a járványügyi helyzet alakulásától függően születhet döntés.Hangsúlyozta azonban, hogy csak egészséges gyermek és személyzet lehet a táborokban, a szülőknek, illetve más felnőtteknek – az étkeztetést, a műszaki hátteret biztosító személyzetet is beleértve – igazolásként ki kell tölteniük a jogszabályban szereplő formanyomtatványt. Minden tábornak rendelkeznie kell elkülönítővel – 300-nál nagyobb létszám esetében helyben tartózkodó orvossal is -, továbbá védőfelszereléssel az esetleg megbetegedő gyerekek miatt.A táborokban biztosítani kell 20 emberre egy mosdóhelyiséget, a tábornyitás előtt gondoskodni kell a rovar- és rágcsálóirtásról, a veszélyes anyagok – fertőtlenítőszerek, takarítószerek – tárolására pedig szigorú szakmai szabályokat kell alkalmazni a mérgezések elkerülése érdekében.Müller Cecília úgy fogalmazott: elsősorban a szabadtéri tevékenységeket ajánlják a táborozóknak, ha pedig az időjárás miatt zárt térbe kényszerülnek, akkor a kiscsoportos foglalkozásokat és a megfelelő távolságtartás biztosítását. A kisebb gyerekeket meg kell tanítani a higiénés szabályokra, a nagyobbakat pedig a szülők is elláthatják alkoholbázisú kézfertőtlenítővel, törlőkendőkkel, de a gyakori és alapos szappanos kézmosást nem helyettesítheti semmi – jegyezte meg.Kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos azt mondta: az UV-C fényt kibocsátó lámpák csak nagyon közeli tárgyak esetében hatásosak, ezek inkább kiegészítő szerepet játszhatnak a fertőtlenítések során.Beszélt arról is, hogy a PCR-tesztekkel igazolt új fertőzöttek esetében nem változott az eljárásrend, vagyis a pozitív eredmény után 14 napos otthoni karanténra kötelezik őket, ha megfelelő az általános egészségi állapotuk.Ugyancsak egy felvetésre reagálva Müller Cecília azt mondta: a már most is több helyen tervezett nyári tömegrendezvényeket “bizonyosan nem fogjuk megakadályozni”, ha a járványügyi helyzet ezt engedi. Nincs ma már akadálya annak sem, hogy az unokák és a nagyszülők meglátogassák egymást, de kizárólag akkor találkozzanak egymással, ha mindannyian egészségesek.További kérdésre válaszolva az egészségügyi szakember beszámolt arról, hogy a járvány kezdete óta regisztrált fertőzöttek 14 százaléka, azaz 500 ember egészségügyi dolgozó, jelenleg közülük még 264 fertőzött. Ez az arány közeli a Magyarországhoz hasonló államok adataihoz, más országokban viszont ennek sokszorosa, és ott jó néhány haláleset is volt.(MTI)