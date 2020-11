Hamarosan több mint 560 filmet lehet megnézni a Mecenatúra Mozival

Az elkövetkező hetekben 324 újabb alkotás kerül fel a Mecenatúra Mozi honlapjára, rajz-, dokumentum- és játékfilmekkel gazdagodik a kínálat – erről is döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa e heti ülésén. A testület véglegesítette a Budapest 98,0 MHz-es pályázati felhívást, bejelentések alapján vizsgált egy klubrádiós műsort és a Telekom egyik reklámját, továbbá elfogadta jövő évi hatósági felügyeleti tervét is.

Több mint 300 filmmel bővül a Mecenatúra Mozi

324 újabb olyan film kerül fel a Mecenatúra Mozi honlapjára[1], amelyek elkészítését a Médiatanács is támogatta. Különböző témájú és műfajú művek is elérhetők lesznek, mint például a Csupipupi rajzfilmek epizódjai, az Élő templomok-dokumentumfilmek vagy a nyugdíjazás problémáját körbejáró Megszállottság – több száz másik kíséretében. A felületen összesen 562 alkotás szerepel majd, többnyire teljes hosszban, egyes filmek esetében azonban – jogi szempontok miatt – egyperces részletben. A Médiatanács az általa és jogelődje által korábban támogatott műsorszámokból olyan válogatást kíván elérhetővé tenni a Pályázati Tükrön belül, amely mindenki számára szabadon megtekinthető. A grémium célja – többek között – az, hogy elősegítse a hatékonyabb tanulást, illetve a szabadidő hasznosabb eltöltését az oktatási, karitatív vagy kulturális intézmények diákjai, valamint az idősek és az állami gondoskodásban élők számára. A kiválasztott filmeket a televíziók korábban több ismétléssel közszolgálati műsorszámként mutatták be, szabad elérésüket pedig a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) biztosítja.

Rádiós pályázatok

A tanács elvégezte a Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű frekvencia közösségi jellegű használatára benyújtott pályázati ajánlatok alaki és a Kaposvár 93,1 MHz helyi frekvencia közösségi jellegű használatára benyújtott egyetlen ajánlat tartalmi vizsgálatát: előbbinél hiánypótlásra kérte fel az FM 4 Rádió Kft.-t és a Katolikus Rádió Zrt.-t, utóbbinál pedig felvilágosítást kért az egyedüli pályázótól, a Mária Rádió Frekvencia Kft.-től.

Véglegesítette és pénteken teszi közzé honlapján a testület a Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű frekvencia pályázati felhívását közösségi jelleggel. Az ajánlatokat január 14-én lehet majd benyújtani. A grémium a szolgáltató kérelmére hozzájárult ahhoz, hogy a Karc FM Média Kft. a Nagykanizsa 100,7 MHz frekvencián legkésőbb 2021. január 27-éig kezdje meg közösségi jellegű médiaszolgáltatását.

Médiafelügyeleti döntések

Bejelentésre vizsgálta a Médiatanács a Klubrádió Megbeszéljük című, szeptember 24-ei műsorát. A bejelentő szerint gyűlöletkeltőek és kirekesztőek voltak az egyik betelefonáló kijelentései a székelyekről és Vidnyászky Attila színházi rendezőről. A testület a Vidnyászky Attiláról elhangzottakat nem vizsgálhatta, mivel médiaigazgatási jogsértés alanyai kizárólag társadalmi csoportok, közösségek lehetnek, személyek nem. A hallgató székelyekre vonatkozó véleménynyilvánítását a műsorvezető pedig igyekezett ellenpontozni. A műsorszámban elhangzott sértő kifejezések nem érték el a gyűlöletkeltés és a kirekesztés alkotmányos és hatósági gyakorlatban meghatározott mércéjét, így a grémium megállapította, hogy a szolgáltató nem sértett törvényt. Döntésében ugyanakkor a Médiatanács kifejezte azon véleményét is, hogy nem tartja helyesnek és elfogadhatónak, hogy a székely közösségre vonatkoztatva a magyarság fogalmát megkülönböztetőleg alkalmazzák.

Szintén bejelentés alapján vizsgálta a testület a Magyar Telekom több szolgáltatásban is megjelent reklámját. A szpotban egy apa telefonon keresztül segít a lányának a felforrt hűtővizű autója kapcsán, egy ponton arra instruálva, hogy vegye le a kiegyenlítő tartály kupakját. A bejelentő szerint ez súlyos égési sérülést okozhat. A Médiatanács megállapította, hogy a szegmens a nézőket nem ösztönözte egészségre, biztonságra vagy a környezetre ártalmas magatartásra, az nem képezte a reklám hangsúlyos részét, nem szólított meg kiskorúakat. Emellett a reklám tárgyával sem függött össze közvetlenül a jelenet, kizárólag annak illusztrációjaként szolgált, így a tanács nem indított eljárást.

Elfogadta a Médiatanács a jövő évi hatósági felügyeleti tervét

Elfogadta a grémium a Médiatanács 2021-es felügyeleti tervét. Az általános hatósági felügyelet keretein belül jövőre is célja a testületnek a médiaszolgáltatók és a közösségi jellegű médiumok folyamatos figyelése mellett – többek között – a reklámok megjelenésének és hangerejének vizsgálata, a nagy elérésű híradók nem közérdekű bűnügyi híreiben a törvényben előírt harmincöt százalékos plafon ellenőrzése, illetve a hír- és magazinműsorok kvantitatív elemzése. Külön vizsgálati terület a televíziós gyermeksávokban a gyermekvédelmi előírások betartása a magyar és a nem magyar joghatóság alá tartozó szolgáltatásoknál, valamint az, hogy a szolgáltatók a hat éven aluliak számára nem ajánlott korhatár-kategóriát mennyire használják. A Médiatanács jövőre is tervezi a szolgáltatók műsorokra vonatkozó korhatár-besorolási gyakorlatának monitorozását, és ellenőrizni fogja a hallás- és a látássérülteket segítő televíziós szolgáltatásokat. A magyar piacra irányuló, külföldi joghatóság alá tartozó szolgáltatásoknál a reklámkvótákra fókuszál majd, továbbá felügyeli, hogy az uniós gyártási kvóták mennyire teljesülnek. A grémium továbbra is nyomon követi[2] a kiskorúak védelme érdekében alkalmazott hatékony műszaki megoldással kapcsolatos követelmények betartását is. A 2021-es felügyeleti tervet a hatóság a honlapján közzéteszi.

A Médiatanács heti üléseinek[3] teljes napirendje[4] megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek[5] , illetve valamennyi határozat[6] is – a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak.

