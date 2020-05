Hamarosan az összes Auchan hipermarketben lesz önkiszolgáló kassza

A hatékonyabb működés és a jobb vásárlói élmény érdekében tavaly kezdte meg az automata kasszák telepítését az Auchan. Az aktuális járványhelyzet miatt az áruházlánc felgyorsította a beruházásokat azért, hogy minél előbb elérhetővé váljon országszerte a kevesebb érintéssel és bankkártyával, ezáltal biztonságosabban használható fizetési lehetőség. Így már nem csak a fővárosi, hanem az összes Pest megyei üzletben is önkiszolgáló kasszákkal várja vásárlóit az áruházlánc, július végéig pedig valamennyi hipermarketjében, tehát tizenkilenc áruházban fizethetünk majd így.

Az önkiszolgáló kasszákkal kényelmesebb és gyorsabb lehet a vásárlás. Az előnyökhöz a jelenlegi járványügyi helyzetben még a kontaktusok kerülésének jogos igénye is hozzáadódik. A számos védelmi és egyéb óvintézkedés mellett ezért is gyorsította fel a telepítéseket az áruházlánc. Májustól nem csak a fővárosiak, hanem az agglomerációban élők is fizethetnek önkiszolgáló kasszáknál Pest megye valamennyi Auchan hipermarketjében. Az új pénztáraknál a járvány miatt különösen ajánlott kártyás fizetés lehetséges, és az új egységek akadálymentesek.

Tavaly elsőként Budakalászon, majd Óbudán vehették igénybe a vásárlók az új és gyorsabb fizetési megoldást. Ezt terjeszti ki most Pest megyei, illetve július végéig valamennyi hipermarketjére az áruházlánc. Az új kasszák modern és praktikus felületeit a vevők visszajelzései alapján alakították ki, hogy minél kényelmesebben és gyorsabban lehessen fizetni.

A nyár folyamán az összes Auchan hipermarketben, tehát tizenkilenc áruházban lesz önkiszolgáló kassza, év végéig pedig a további öt kisebb üzletben is: a szekszárdi, zalaegerszegi és a győri szupermarketben, valamint a soproni és a X. kerületi super store formátumú üzletben is.

Az önkiszolgáló pénztárak telepítése nem jár leépítéssel. Ellenkezőleg, a járvány kitörése óta az Auchan több száz új munkavállalót vett fel és több mint 150 teljesen új munkahelyet teremtett, elsősorban az online értékesítés területén.