Ha nincsenek gazdák, nincs étel, nincs jövő

A világ népesedésének folyamatos növekedése próbatétel elé állítja a mezőgazdaságot. A legfontosabb célok az elérhető, elegendő és jó minőségű élelmiszerek fenntartható előállítása, valamint a termelékenység növekedése. A kihívásokra a digitalizáció adhat választ: a terméshozamok és a hatékonyság biztosításának egyetlen módja a fejlett technológiák és gépek alkalmazása, hiszen a megművelhető területek nagysága nem változik.

Az ország legnagyobb mezőgazdasági gépek gyártásával és fejlesztésével foglalkozó vállalata, a CLAAS Hungária Kft. 19. alkalommal rendezte meg a CLAAS Konferencia Napot, melynek fő témája az élelmezésellátási piac változása volt. Ez a nap már évtizedek óta egy olyan hagyomány a CLAAS életében, amely az agrárágazat szépségeit, lehetőségeit, újításait és aktuális kihívásait mutatja be.

Ázsia a legnagyobb felvevő piac

március 3-án megtelt a digitális tér, 14 egyetem, közel 200 mérnökhallgatója figyelte érdeklődve az előadásokat, amelyeknek fő témája az volt, milyen szerepet vállal a CLAAS cégcsoport az élelmezésellátási láncban, hogyan tudja növelni a termelékenységet fejlesztéseivel és gépeivel. Napjainkban a legnagyobb próbatételt Ázsia élelmezése jelenti, hiszen területének csupán 30 százaléka művelhető, viszont a világ népességének fele ezeken a területeken él. Éppen ezért a mezőgazdaság gépesítése nem opció, hanem szükségszerűség – hangzott el a konferencián.

A jól összehangolt és egymásra épülő rendszerek jelentősen növelik a hatékonyságot és a termelékenységet egy-egy nagyüzem esetében is. Nagyon fontos és megoldandó feladat az, hogy a betakarítás minden területen néhány hetes, hónapos időszak csupán. Erre folyamatosan készülni kell, a szezonalitás kezelése, a külső és belső erőforrások csoportosítása is jelentős kihívás elé állít minden szereplőt.

A hatékonyság kulcsa a digitalizáció

A világon egyre modernebb eszközökkel dolgoznak azért, hogy a megnövekedett igényeket késlekedés nélkül ki tudják elégíteni. A termelő gazdaságoknak a jövőben törekednie kell a technológiai fejlődésre és prioritásként kezelni a digitális átalakulást, mert a gazdálkodás javítása, a menedzsment rendszerek fejlesztése, vagy a gépflotta kezelésének korszerűsítése mind mind az elkövetkező évek feladata.

A mezőgazdaság 4.0 a kényelmi funkciók mellett hozzájárul a termelékenység növeléséhez, a hatékonyabb tervezéshez és a kockázatok csökkentéséhez. A digitális agrármegoldásokban központi szerepe van az adatoknak és az adatgyűjtésnek, illetve a mesterséges intelligencia segítségével az adatokból kinyert információk beépítésének a termelési folyamatokba.

Ha nincsenek gazdák, nincs étel, nincs jövő

A mezőgazdaság elsősorban az emberekről szól: az élelmezési kihívások megoldásában, a technológiák fejlesztésében és kezelésében is központi szerepet játszik az ember. A Föld lakóinak élelmezése összetett termelési, technológiai, logisztikai, gazdasági, olykor humanitárius feladat. A családi gazdálkodók – mintegy 800 millióan a Földön – mindig is a mezőgazdaság megújítói voltak. Ők kezelik a szántóföldek 75 százalékát és adják az élelmiszerek 80 százalékát, miközben folyamatosan alakítják és fejlesztik módszereiket az időjárás és a kártevők függvényében.

„Bár a hagyományoktól eltérően online rendeztük meg a 19. CLAAS Konferencia Napot, nagyon nagy sikere volt és külön örülök annak, hogy ilyen sok egyetemista kapcsolódott be és vett részt aktívan a rendezvényen. A világ élelmezése napjaink égető kérdése és mi itt a CLAAS csoportnál büszkék vagyunk arra, hogy hatékony és fejlett technológiánkkal jelentős szerepet vállalunk a kihívások megoldásában” – mondta el Andreas Szakácsi a CLAAS Hungária Kft ügyvezetője.

A CLAAS Hungária is felkészült a megnövekedett keresletre, folyamatosan növeli a termelés hatékonyságát a digitalizáció segítségével. A világon egyedül Törökszentmiklóson gyártják a CLAAS kombájnokhoz szükséges vágóasztalokat, illetve itt történik ezek fejlesztése is. Mivel minden betakarító adapter itt készül, ezek eljuttatása a felhasználókhoz egy összehangolt és jól szervezett folyamat része, amely pontos tervezést, szervezést igényel a vágóasztalok mérete miatt. A vállalat fő ismérve a stabilitás, az itt dolgozók bíznak a vezetésben, ez a titka annak, hogy a pandémia idején is nőtt a termelékenység. Továbbfejlődésüknek az egyik legfontosabb kulcsa, hogy a jövő generációjának kínáljanak együttműködést, agilitást, csapatmunkát.

A CLAAS Hungária Kft.-ről

A CLAAS Hungária Kft. mezőgazdasági gépek gyártásával és fejlesztésével foglalkozik. A cég számára nagyon fontos, hogy mérnökeik nap mint nap olyan fejlesztéseken dolgozzanak a vidéki városban, Törökszentmiklóson, amelyek az egész hazai mezőgazdaságot képesek fellendíteni. A cég több ízben elnyerte a Megbízható Munkáltató címet. Nagy hangsúlyt fektet a Z generáció felé történő kommunikációjára, – melyet a hazai szakma is díjazott, s 2019-ben HRKomm Award díjjal ismert el – több platformon is igyekszik párbeszédet kialakítani a hallgatókkal és a fiatal mérnökökkel.