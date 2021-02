Gyorsjelentés: Nőtt a Magyar Telekom árbevétele és nyeresége

A Magyar Telekom adózott eredménye 22,9 százalékkal, 16,0 milliárd forintra nőtt 2020 negyedik negyedévében, a 2020-as éves nyereség 4,1 százalékkal, 46,3 milliárd forintra emelkedett, összes bevétele a negyedévben 3,6 százalékkal, 188,9 milliárd forintra, az év egészében egy százalékkal 673 milliárd forintra bővült – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön, a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) alapján készült gyorsjelentésében.

A jelentés szerint a negyedévben az adózott eredmény a magasabb adózás, kamatfizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) és az alacsonyabb amortizációs költségek együttes hatását tükrözi. A 2020-as évet tekintve az EBITDA javulása ellensúlyozta az értékcsökkenési és amortizációs költségek növekedését.

Az EBITDA éves összehasonlításban 8,6 százalékkal, 62,6 milliárd forintra emelkedett 2020 negyedik negyedévében, míg 2020-ban 2,4 százalékkal, 225,9 milliárd forintra, a magasabb bruttó fedezet és az alacsonyabb közvetett költségek következtében – tették hozzá.

A jelentés szerint a mobilbevételek éves összehasonlításban 2020 negyedik negyedévében 3,6 százalékkal, 97,9 milliárd forintra, illetve a teljes év tekintetében 2,9 százalékkal, 364,6 milliárd forintra nőttek a mobil adatbevételek és készülékértékesítések emelkedésének köszönhetően, amely teljes mértékben ellensúlyozta az alacsonyabb kiskereskedelmi hangbevételeket.

A rendszerintegrációs és IT (‘RI/IT’) bevételek 2020 negyedik negyedévében mérsékelten nőttek, 33,0 milliárd forintot elérve. Magyarországon a bevételek csökkenésének mértéke éves összevetésben 2,9 százalékra lassult 2020 negyedik negyedévében, ami a közszféra és a pénzügyi szektor számára teljesített magasabb projektvolumeneket tükrözi, míg Észak-Macedóniában erős növekedést okozott egy hardver leszállítási projekt. A teljes 2020-as év tekintetében az RI/ IT bevételek 10,2 százalékkal, 89,5 milliárd forintra csökkentek elsősorban a magyarországi közszféra számára végzett alacsonyabb implementációs projekt volumen miatt, melyet nem tudtak ellensúlyozni az észak-macedóniai testreszabott projektekből származó magasabb bevételek – írták.



A 2020 negyedik negyedéves árbevétel-bővülés köszönhető a távközlési szolgáltatási bevételek mindkét országban tapasztalható emelkedésének, a magasabb volumenű készülékértékesítésnek, valamint a dénár forinthoz képest jelentkező erősödéséből származó pozitív árfolyamhatásnak. A teljes éves árbevétel növekedése pedig annak köszönhető, hogy a magyarországi rendszerintegrációs és IT (RI/IT) bevételek visszaesése mérsékelte a fent említett pozitív hatásokat.A jelentésben Rékasi Tibor vezérigazgató kifejtette, a negyedik negyedévben erős eredményeket értek el, az EBITDA 5 milliárd forinttal 56,6 milliárd forintra nőtt. 2020 a vállalat történetében az az év volt, amelynek során jelentős beruházásokat hajtottak végre a vezetékes és mobilhálózataik fejlesztése terén. Az optikai hálózat bővítése tavaly felgyorsult, a fejlesztések mértéke összességében felülmúlta a korábbi évek szintjét. 2021-ben a működési környezet változékonysága ellenére, továbbra is növekedési pályán maradnak – tette hozzá.Közölték azt is, hogy a tavalyi nyereség terhére részvényenként 15 forint a fizetendő osztalék. Ez továbbá kiegészül 10,2 milliárd forint keretösszegű részvény-visszavásárlással, amelynek egy részvényre vetített értéke 10 forintnak felel meg.A Telekom részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, az elmúlt egy évben a részvények legalacsonyabb ára 335 forint, a legmagasabb 427,5 forint volt. Csütörtökön a Magyar Telekom árfolyama 5,5 forinttal, 1,34 százalékkal 415,50 forintra emelkedett.(MTI)