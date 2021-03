Gyorsjelentés: Az OTP tavaly 310,268 milliárd forint adózott eredményt ért el

Az OTP Bankcsoport az egy évvel korábbinál 33 százalékkal alacsonyabb, 78,562 milliárd forint konszolidált korrigált adózott nyereséget ért el 2020 utolsó negyedévében, egész éves adózott eredménye pedig 26 százalékos csökkenéssel 310,268 milliárd forint lett 2020-ban.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján péntek hajnalban közzétett, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti jelentése alapján az OTP csoport konszolidált adózott nyeresége a negyedik negyedévben 71,465 milliárd forint lett, ami 31 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, és az elemzői várakozásoktól is. Az elemzői konszenzus 2020 utolsó negyedévre az előző évinél 24 százalékkal alacsonyabb, 80,476 milliárd forint konszolidált adózott nyereséget várt. Az éves konszolidált adózott nyereség 37 százalékkal 259,636 milliárd forintra csökkent.

A jelentésben a pénzintézet kiemelte: mivel az adózott eredmény nagyságát érdemben befolyásolta a – döntően a járványhelyzettel összefüggésben megképzett – teljes kockázati költségek 188 milliárd forintos volumene, az alapfolyamatokról és a bázisidőszakkal való összehasonlításhoz pontosabb képet ad a működési eredmény alakulása. Tavaly a csoport 5 százalékkal magasabb, 537,4 milliárd forint konszolidált működési eredményt realizált. A bevételek dinamikusan, 9 százalékkal nőttek éves összevetésben, ezen belül a nettó kamateredmény 12 százalékkal, a díj- és jutalékeredmény ettől elmaradó mértékben, 4 százalékkal bővült.

“A 2020-as év a járványhelyzet miatt rendkívüli kihívásokkal járt, ennek ellenére a bankcsoport működése zavartalan maradt” – írták. Komoly eredmény, hogy a korábban megvalósult akvizíciók közül a bolgár integráció 2020 májusában, míg a montenegrói decemberben lezárult és november végén befejeződött a szlovák leánybank eladása is. A második szerb integrációs folyamat a terveknek megfelelően halad és várhatóan 2021 második negyedévben zárul – közölték.



A járványhelyzet továbbra is jelentős bizonytalanságot hordoz, ezért “konkrét számszaki csoportszintű menedzsment várakozások” megadása a 2021-es évre korai lenne. A jelenlegi információk alapján a menedzsment az év második felére a járványhelyzet negatív gazdasági hatásainak csökkenését és gyors gazdasági növekedés beindulását várja a csoport országaiban. Így a korrigált tőkearányos megtérülés (ROE) magasabb lehet, mint 2020-ban. A teljesítő (Stage 1+2) hitelállomány növekedése organikusan és árfolyamszűrten 2020-hoz hasonlóan alakulhat. A nettó kamatmarzs tovább csökkenhet. Az összes kockázati költség alacsonyabb lehet, mint 2020-ban.Közölték: az MNB felszólításának értelmében a hitelintézetek 2021. szeptember 30-ig nem fizetnek osztalékot, ugyanakkor ezt követően osztalékelőleg kifizetését az igazgatóság mérlegelheti. Mindemellett a biztonságos tőkehelyzet lehetővé teszi, hogy a menedzsment stratégiai céljainak megfelelően továbbra is keressen akvizíciós lehetőségeket – írták.A jelentés szerint a konszolidált működési költségek nominálisan 11 százalékkal nőttek éves alapon, ugyanakkor a csoport eredményébe 2019-től bekerülő albán, montenegrói, moldáv és szerb, valamint a 2020. januártól szereplő szlovén SKB Banka nélkül, illetve a szlovák bank értékesítésének hatásától tisztítva a növekedés árfolyamszűrten 2,4 százalék volt. A járványellenes intézkedések, valamint a felajánlott adományok csoportszinten nagyjából 7,5 milliárd forintnyi többlet költséget jelentettek.Tavaly a moldáv leánybank kivételével mindenhol csökkent a korrigált adózott eredmény. A korrigált profiton belül a külföldi leánybankok eredmény-hozzájárulása az előző évi 46 százalékról 41 százalékra mérséklődött.A jelentés szerint a csoportszintű DPD90+ ráta (a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya) tavaly 4 százalék alá csökkent, az utolsó negyedévben 3,8 százalék volt, 0,3 százalékponttal mérséklődött. A konszolidált hitelportfólió minősége – részben a fennálló, illetve meghosszabbításra került fizetési moratóriumok hatására – stabil maradt a negyedik negyedévben: a 90 napon túl késedelmes állomány növekedése jelentősen mérséklődött, sőt 3 milliárd forinttal csökkent az állomány az utolsó negyedévben.Az OTP csoport mérlegfőösszege átlépte a 23 ezer milliárd forintot, éves szinten 16 százalékkal nőtt. A teljesítő hitelállomány éves szinten 9 százalékkal bővült árfolyamszűrten.A bankban 5 százalékot meghaladó befolyással rendelkező tulajdonosok továbbra is a Mol, a Kafijat Zrt., az OPUS Securities SA, valamint a Groupama Csoport.Az OTP részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. Értékük a csütörtöki kereskedésben 320 forinttal, 2,37 százalékkal 13 180 forintra esett. Az utóbbi egy évben a legmagasabb árfolyamuk 14 490 forint, a legalacsonyabb 7865 forint volt.(MTI)