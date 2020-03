Gyorsjelentés: Az OTP 2019-ben 412,582 milliárd forint adózott eredményt ért el

Az OTP Bankcsoport az elemzői várakozásokat meghaladó, az egy évvel korábbit 32 százalékkal felülmúló, 102,979 milliárd forint konszolidált adózott rekordnyereséget ért el 2019 utolsó negyedévében, így éves adózott eredménye 412,582 milliárd forint lett, 30 százalékkal több az előző évinél, és magasabb minden korábbinál.

Az igazgatóság a 2019-es év után az előző évinél 13 százalékkal több, csaknem 70 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja, ez részvényenként 248 forint.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján péntek hajnalban közzétett, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti jelentése alapján az OTP csoport konszolidált korrigált adózott nyeresége a negyedik negyedévben 105,950 milliárd forint lett, ami 4 százalékkal elmarad az előző negyedévitől, és 70 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbit. Az éves korrigált adózott eredmény 29 százalékkal 419,052 milliárd forintra emelkedett.

A jelentésben a pénzintézet a korrigált adózott eredmény javulását azzal magyarázta, hogy az üzleti aktivitás és volumen robusztus mértékben bővült, a hatékonyság javult, mérsékelten szűkülő nettó kamatmarzs és stabil portfólió-minőség mellett. Kiemelték, hogy a csoport 2019-ben hat bankot vásárolt (Bulgáriában, Albániában, Montenegróban, Moldovában, Szerbiában és Szlovéniában).

A tranzakciók áráról a bank mindössze annyit közölt, hogy a 2017 eleje óta megvalósult tranzakciók vételára gyakorlatilag megegyezett a saját tőke könyv szerinti értékével. A konszolidált negyedéves számok már tartalmazzák a Societe Generale-tól megvásárolt szerb leánybank teljes negyedik negyedéves eredményét, a szlovén SKB Banka esetében ugyanakkor csak a mérlege került konszolidálásra, az eredménye 2020 első negyedévében jelenik meg a konszolidált beszámolóban.



Az OTP csoport mérlegfőösszege átlépte a 20 ezer milliárd forintot, éves szinten 38 százalékkal nőtt, az előző negyedévit 6 százalékkal haladta meg. A teljesítő hitelállomány éves szinten 48 százalékkal bővült (árfolyamszűrten). Ez főként az akvizícióknak köszönhető, az organikus növekedés az előző évi ütemmel megegyező mértékű, 15 százalékos volt.A magasabb állományok a jelentés szerint ellensúlyozták a csökkenő kamatok és az élénkülő verseny, illetve szabályozási okok miatt zsugorodó kamatmarzs kamatbevételekre gyakorolt negatív hatását. A külföldi csoporttagok eredmény-hozzájárulását javította, hogy a forint az összes csoporttagi devizával szemben gyengült.Az éves konszolidált korrigált adózott eredményből az OTP Core részesedése 180 milliárd forintról 191 milliárdra, a DSK Banké 47,3 milliárdról 67,9 milliárdra, a horvát leányé 25 milliárdról 30,7 milliárdra, az ukráné 24,4 milliárdról 35,2 milliárdra, az oroszé 16,4 milliárdról 28,1 milliárdra nőtt. A jelentés kiemeli, hogy az OTP Alapkezelő rekordnagyságú sikerdíj-bevételnek köszönhetően három és félszeresére növelte adózott eredményét, amely elérte a 15,1 milliárd forintot.A 2019-es korrigált profiton belül a külföldi leánybankok eredmény-hozzájárulása az előző évi 38 százalékról 46 százalékra emelkedett.A bankcsoport összes bevétele a 4. negyedévben 305,518 milliárd forintot tett ki, 34 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, az éves bevétel 22 százalékkal 1077,727 milliárd forintra emelkedett. A működési kiadások 18, illetve 14 százalékkal bővültek. A konszolidált kiadás/bevétel mutató éves szinten 3,7 százalékponttal 52,7 százalékra mérséklődött. A működési költség/mérlegfőösszeg mutató 3,57 százalékról 3,31százalékra javult.A kockázati kiadások a negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva 23, az előző negyedévhez képest 114 százalékkal 24,891 milliárd forintra nőttek, 2019-ben 80 százalékkal 47,107 milliárd forintra emelkedtek.A jelentés szerint a csoportszintű DPD90+ ráta (a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya) tavaly számottevően, éves alapon 2,1 százalékponttal 4,2 százalékra csökkent, ami már alacsonyabb a válság előttinél.Az OTP csoport saját tőkéje 2019-ben 25 százalékkal 2 911 milliárd, az egy részvényre jutó saját tőke értéke 8 183 forintra nőtt.A menedzsment alapvetően pozitív várakozásokkal tekint a 2020-as évre, azonban “az aktuális események miatt” a szokásosnál nagyobb bizonytalansággal. A 2015-ös közgyűlésen megfogalmazott 15 százalékot meghaladó tőkearányos nyereség (ROE) mutatóval kapcsolatos célkitűzés érvényben marad. (Tavaly a ROE 20,3, 2018-ban 18,7 százalék volt.)Átmeneti csökkenés után a második fél évben ismét 10 százalék feletti hitelállomány-bővülést várnak. A kamatmarzsok és a kockázati költségek esetében is mérsékelt csökkenést prognosztizálnak, a működési költségeknél pedig 6 százalékos bővülést feltételeznek.A nagy akvizíciós hullámot követően 2020-ban a tőkemegfelelés növelése és az újonnan megszerzett bankok integrációja lesz a fókuszban, de továbbra is vizsgálják értékteremtő akvizíciók megvalósításának lehetőségeit.A bankban 5 százalékot meghaladó befolyással rendelkező tulajdonosok továbbra is a Mol, a Kafijat Zrt., az OPUS Securities SA, valamint a Groupama Csoport.Az OTP részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. A papír csütörtökön 14 340 forinton zárt, 0,35 százalékkal drágult az előző nap végéhez képest. Az elmúlt egy évben a legalacsonyabb ára 11 270 forint, a legmagasabb 15 580 forint volt, az utóbbi egyben történelmi maximuma is.(MTI)